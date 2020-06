'Maak haast met aanleg camperplaatsen in provincie Groningen'

Volgens de NKC loopt Groningen toeristische kansen mis en is het zaak voor gemeenten en ondernemers om zo snel mogelijk nieuwe camperplaatsen aan te leggen. Zeker nu er steeds meer mensen een camper hebben en mede door de coronacrisis in Nederland blijven.

Frejo Blaauw uit Borger is camperplaatsenspecialist van de NKC en adviseert gemeenten en recreatieondernemers over de aanleg van camperplaatsen. Hij heeft ook goed zicht op het aantal camperplaatsen in onze provincie. 'Groningen heeft negentig camperplaatsen. Daarbij moet je denken aan campings, camperplaatsen op boerencampings en losse plekken, zoals bij Noordpolderzijl en het Schildmeer. Friesland heeft 211 camperplaatsen en Drenthe telt er 145. Groningen ligt dus ver achter', stelt Blaauw.

Kansen

Daar liggen kansen, vindt Blaauw. Want met meer camperplaatsen heb je vakantiegangers meer te bieden en blijven ze langer. 'Nu is het vaak zo dat alle plekken op een camperplaats in Groningen bezet zijn. Dan rijden de mensen verder en gaan ze de grens over naar Friesland, Drenthe of naar Duitsland. Vooral bij de binnenmeren in Duitsland hebben ze de zaken goed voor elkaar.'

Die kans moet Groningen ook grijpen, geeft Blaauw aan. 'Er zijn zoveel mooie plekken waar mensen graag willen staan met hun camper, maar daar zijn dan maar een handjevol plaatsen beschikbaar. Die zijn meestal allemaal bezet en dus moeten de mensen verder reizen. Dat is zonde.'

Het echtpaar Van der Schee vond nog net een plekje aan het Paterswoldsemeer (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Atie van der Schee uit Brielle beaamt het verhaal van Blaauw. Ze staat samen met haar man op de camperplaats bij het Paterswoldsemeer. 'Hier zijn zes plaatsen en toen we aankwamen waren er vijf bezet. We hadden dus mazzel. Maar vaak zijn alle plaatsen bezet en dan moet je weer verder. In de korte tijd dat we hier staan hebben zeker drie campers rechtsomkeert moeten maken.'

Van der Schee en haar man hebben al vaker aan het Paterswoldsemeer gestaan met hun camper. 'Een prachtige plek', zegt ze. 'Hiervoor waren we in Bellingwolde en morgen reizen we verder naar Leeuwarden. Daar hebben we een plek gereserveerd, maar dat is niet wat je wilt als camperaar. Je wilt het liefst vrij zijn, maar omdat het steeds drukker wordt, moet je bijna wel reserveren.'

Liever niet op een camping

Blaauw: 'Vooral de grotere campers hebben alles aan boord. Een douche, een wc, zonnepanelen voor de stroom en een flinke voorraad water. Die mensen willen het liefst niet op een camping staan, maar door het gebrek aan voldoende vrije plekken moeten ze soms wel.

Camperplaats Het Knooppunt in Nuis heeft vijftien camperplaatsen en die zijn nu al bijna het hele voorjaar bezet. 'De mensen mogen de grens niet over, maar willen wel op vakantie en dat merken we', zegt eigenaar Coba Roffel. 'Met Hemelvaart en Pinksteren zaten we helemaal vol. En het maakt voor onze gasten niet uit dat het sanitair gesloten is. Ze hebben zelf alles aan boord.'

Ook Roffel valt het op dat steeds meer mensen een camper hebben en dat het er door corona alleen maar meer worden. 'Die mensen blijven deze zomer noodgedwongen in Nederland. En hoe vervelend deze crisis ook is, wij hebben het hartstikke druk.'

Camperplaats Het Knooppunt in Nuis. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Frejo Blaauw ziet dat ook gebeuren. 'Er worden heel veel campers verkocht, zowel nieuw als tweedehands. En er is ook bijna geen huurcamper meer te krijgen. De camper was al populair en dat is door corona alleen nog maar gegroeid. Daar liggen kansen en die moet je benutten. Dus mijn oproep aan gemeenten is: faciliteer ondernemers die een camperplaats willen beginnen. En maak haast, want dit is een gouden kans.'

