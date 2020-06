Groen licht voor Nedmag: 'We hebben nog veel vragen'

Aan de Bilitonweg in Veendam wordt vooral positief gekeken naar het besluit van het ministerie. 'Dit komt behoorlijk overeen met wat we hebben aangevraagd', zegt Bruning. 'Aan de andere kant: het proces kan nog minimaal een half jaar duren. Er komt een periode aan van zienswijzen en duidelijk moet worden welke invloed dat nog kan hebben. Maar over het geheel gezien zijn we tevreden. We zien het met vertrouwen tegemoet.'

Restricties

Nedmag krijgt wel een aantal restricties opgelegd van het ministerie. Dat betekent extra werk voor de zoutwinner. Ook vindt Bruning het nog onduidelijk hoe de financiële voorwaarde, die het ministerie stelde, moet worden vormgegeven. De financiële voorwaarde is bedoeld om kosten voor bijvoorbeeld waterschap Hunze en Aa's, als gevolg van bodemdaling, af te dekken.

Het ministerie wil een fonds of een stichting, daar hebben wij wel vragen over Bert-Jan Bruning - Directeur Nedmag

'Nu hebben we dat onderling geregeld met Hunze en Aa's. Onduidelijk is hoe dat straks moet', gaat Bruning verder. 'Het ministerie wil een fonds of een stichting, maar moet dan denk ik ook initiatief nemen en daar hebben wij wel vragen over. En wat gaat er gebeuren met het fonds als wij er niet meer zijn? We hebben er geen regie over, daarom hebben we wel vraagtekens', zegt hij.

Teleurstelling

Bewonersgroep Borgercompagnie is minder opgewekt over het ontwerpbesluit van het ministerie. Jakoba Gräper laat namens de bewonersvereniging weten het besluit 'teleurstellend' te vinden. 'Wat echt een tegenvaller is, is dat het ministerie bij zoutput TR-9 tot 2027 zoutwinning toestaat', vertelt ze. 'Het besluit lag wel in de lijn der verwachting, maar we zijn wel teleurgesteld. Desalniettemin blijven we meer dan strijdbaar. We zien daarvoor genoeg mogelijkheden.'

Wij hopen toch dat het ministerie bij zinnen komt over dit besluit Jean-Pierre Dessart - Stichting Stop Zoutwinning

Een soortgelijke reactie komt ook van stichting Stop Zoutwinning. 'Maar wij hopen toch dat het ministerie bij zinnen komt, dat het niet allemaal kan wat Nedmag wil', zegt zegsman Jean-Pierre Dessart. 'Teleurgesteld zijn we zeker, je hoopt toch altijd dat er naar je wordt geluisterd en dat valt nu tegen.'

Beide groeperingen werken aan een zienswijze tegen het besluit. Ze geven hun verzet nog niet op, zeggen ze.

Provincie: gemengde gevoelens

De provincie Groningen reageert met gemengde gevoelens op het besluit, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA).

Als je draagvlak wil, moet je de procedure langer laten lopen Tjeerd van Dekken - PvdA-gedeputeerde

'We zijn blij dat in het besluit onze zorgen over bodemdaling zijn gedeeld', zegt hij. 'Maar we hebben ook nog veel vragen. Wat ons bijvoorbeeld stoort, is het feit dat de inspraakprocedure zo kort is. Wij vinden dat het proces zo niet democratisch gelegitimeerd is. Hebben gemeenteraden en Provinciale Staten wel de tijd om iets te kunnen zeggen? Maar het ministerie blijkt daarin onvermurwbaar en daar houden wij in Groningen niet zo van. Als je draagvlak wil, moet je de procedure langer laten lopen. Nu is de vraag of iedereen wel zijn of haar zegje kan doen.'

Lees ook:

- Nedmag mag van ministerie tot 2045 zout winnen