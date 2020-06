Stijgende personeelslasten drukken winst UMCG

Dat staat in het jaarverslag dat het ziekenhuis donderdag heeft gepubliceerd. De plus van ruim vier miljoen is mager vergeleken met de jaren daarvoor. In 2017 bedroeg de winst nog bijna 37 miljoen, in 2018 ruim vijftien miljoen euro.

Dat heeft onder meer te maken met stijgende personeelslasten. Het UMCG heeft extra geïnvesteerd in het aantrekken van (gespecialiseerde) medewerkers nadat in 2018 vier operatiekamers en een aantal ic-bedden niet konden worden gebruikt door gebrek aan personeel. Door meer geld uit te trekken voor opleiding, werving en behoud van personeel zijn sinds begin 2020 bijna alle operatiekamers weer in gebruik en neemt het aantal ic-bedden voor volwassenen weer toe.

Corona

Voor 2020 zijn door de uitbraak van het coronavirus de verwachtingen hoogst onzeker geworden. Maar het UMCG kan gebruikmaken van de financiële steun van de zorgverzekeraars. Daarom denkt het bestuur dat de financiële risico’s relatief beperkt zullen blijven.

Lees ook:

- Medewerkers UMCG mogen meer reizen nu coronadruk daalt

- UMCG gaat werkdruk in verpleeghuizen onderzoeken

- Ziekenhuispersoneel krijgt mentale steun voor verwerking corona-ervaringen