Coronacrisis vertraagt Toukomst; project gaat online verder

De coronacrisis maakt bijeenkomsten met veel mensen praktisch onmogelijk en bij het NPG willen ze niet stilzitten en dus wordt er online verder gewerkt.

De naam zegt het al: Toukomst moet bouwen aan de toekomst van Groningen. Iedereen mocht ideeën insturen om de provincie beter en mooier te maken. In totaal zijn er zo'n 900 ideeën ingestuurd. Voor het project is 100 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Online

Eigenlijk had het NPG al veel verder willen zijn, maar door de coronacrisis moest er noodgedwongen een pas op de plaats worden gemaakt. Met elkaar de ideeën bespreken, moet daarnaast noodgedwongen online.

'We wilden oorspronkelijk met veel mensen bij elkaar komen, maar dat kan door corona natuurlijk niet', vertelt programmamanager Johannes Boshuizen. 'Dus we gaan dat online doen. Dat is wel een enorme uitdaging.' Om toch iedereen de mond te gunnen, wordt het vervolg gedaan in relatief kleine groepjes van een man of negen.

Op z'n kop

'Het was de bedoeling dat we nu al klaar waren met het bundelen van alle ideeën, maar corona heeft de hele boel op z'n kop gezet. We gaan nu door en hopen snel resultaat te zien.'

Bij het Nationaal Programma Groningen verwachten ze de zomer nodig te hebben om alle ideeën te bundelen en concreet te maken, zodat na de zomer gekeken kan worden naar de uitvoering en de verdeling van die 100 miljoen euro.

Lees ook:

- Nationaal Programma Groningen verdeelde al 128 miljoen euro