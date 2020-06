‘Goede productideeën verdwijnen echt niet meer in een la’

Carduso Capital reeg de hippe Groningse start-ups de afgelopen tijd als kralen aan de ketting aaneen. Zo ongeveer maandelijks werd een nieuw bedrijf aan de investeringsportefeuille toegevoegd.

Na de investeringssprint is Carduso’s portefeuille gevuld met negentien ondernemingen, veelal spin-offs vanuit het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen, met een accent op bedrijven in de medische sector, life-science en ondernemingen die bezig zijn met energie en duurzaamheid. Carduso stak 31 miljoen euro in de bedrijven.

Dat het zo hard ging de voorbije maanden had deels te maken met de manier waarop Carduso is opgezet. Het is een zogeheten gesloten fonds voor een periode van tien jaar. De eerste vijf jaar wordt geïnvesteerd, daarna is het vijf jaar lang de tijd van oogsten.

‘We waren al wat langer aan de slag met een aantal bedrijven’, zegt fondsmanager Koos Koops. ‘Eind mei was de deadline voor de eerste vijf jaar en het liep dus allemaal iets harder.’

Coronatest

De laatste investering maakte Carduso dinsdag bekend. Die is in de start-up Notoxins. Een bedrijf van een dermatoloog en een apotheker uit Assen die werken aan een product tegen overmatig zweten, oftewel hyperhydrosis.

Een paar dagen eerder werd de financiering aangekondigd van QDI Systems, dat een verbeterde röntgentechnologie ontwikkelt. Eind vorige week was er de financiering van Ivy Medical, bedenker van een draagbare next generation infuuspomp.

Veel goeds verwacht Carduso van de financiering van het Groningse ViroTact dat een COVID-19-test ontwikkelt die binnen dertig seconden een coronabesmetting kan aantonen. Over een week of zes moet het prototype er liggen.

Hoog risico

Hoeveel geld Carduso in elk bedrijf steekt wordt niet bekend gemaakt. Gemiddeld komt het neer op dik 1,5 miljoen euro. Investeren doet Carduso overigens vaak samen met een andere financier; de RUG-holding, Triade Investments van het UMCG of een andere private investeerder zoals Boost-Up.

We hebben 330 bedrijven aan tafel gehaald met hun businessplan. Dat aantal heeft ons verrast Koos Koops - Carduso

Banken kijken in deze financieringsfase volgens investeringsmanager Koops liever nog even toe omdat ze het risico van start-upfinanciering te hoog vinden.

Innovatief onderzoek

Die deadline van de eerste vijf jaar vertelt een deel van het verhaal. De behoefte aan financiering weerspiegelt ook hoe de RUG en het UMCG erin slagen werk van wetenschappers om te zetten in bedrijven en verkoopbare producten.

‘We hebben de afgelopen vijf jaar 330 bedrijven aan tafel gehaald met hun businessplan. Dat aantal heeft ons ook wel verrast’, zegt Koops. Circa zeven van de tien starters hadden hun oorsprong in de RUG of het UMCG. Een stuk of vijftig kwamen uit andere delen van het land, bijvoorbeeld van de TU Delft. Wat leidde tot een investering door Carduso in het bedrijf Deam, dat nu in Roden is gevestigd.

Aantallen startups vanuit de RUG en het UMCG (Foto: )

Koops: ‘Er zijn sterke onderzoeksgroepen binnen het UMCG en de RUG die innovatief onderzoek doen. Binnen scheikunde bijvoorbeeld op het gebied van polymeerchemie en organische chemie, of de farmacie binnen het UMCG. Dat levert ook veel start-ups op.’

Vermarkten

De universiteit en het UMCG slagen daarmee in hun opzet om kennis te ‘vermarkten’ zoals ze dat noemen. Daar werd een jaar of tien geleden een serieuze start mee gemaakt en er werden organisaties voor opgezet zoals Northern Knowlegde (Hanze en RUG) en het Center for Development and Innovation (UMCG). ‘Er was een tijd dat goede productideeën in een la verdwenen. Dat is nu wel over’, stelt Koops.

Volgens Koops blijft de behoefte aan financiering bestaan. Dat is voor Carduso reden binnenkort van start te gaan met een nieuw fonds: Carduso II.

We verwachten een aantal klappers Koos Koops - Carduso

Voor de startupfinancier breekt na het zaaien het moment aan waarin de bedrijven zich moeten bewijzen en hun geld moeten gaan opbrengen. ‘We verwachten een aantal klappers, een aantal zal prima zijn en een aantal zal het niet halen’, voorziet Koops.

‘Dat laatste kan om allerlei redenen. Producten blijken uiteindelijk soms niet goed genoeg te werken en soms werken ze wel, maar halen ze de markt niet omdat ze bijvoorbeeld te duur zijn en zorgverzekeraars of ziekenhuizen dus een alternatief kiezen.’

‘Tot nu toe halen we goede resultaten’, zegt Koops. ‘Maar de afrekening is aan het einde van de rit.’

Wat en wie zijn Carduso Capital?

Het Groningse investeringsfonds Carduso is een initiatief van de RUG en het UMCG. De Groninger ondernemer Frits Kok ging voor hun aan de slag om het ontstaan van start-ups te versterken. Daaruit ontstond het investeringsvehikel Carduso, nu geleid door Kok, Robert Polano en Koos Koops. Alledrie oud-ondernemer.

Bij iedere financiering, investeert het trio mee en draagt dus risico. ‘Zodat ook wij de pijn voelen wanneer het minder gaat’, zegt Koops. Over wat een investering oplevert aan rendement doet Carduso geen mededelingen.

De risico’s in het start-up-segment zijn hoog. Van de 10.000 verschillende moleculen die in een lab worden onderzocht op werking als medicijn, blijft er vaak maar eentje over als pilletje of poeder. ‘Vooral bij geneesmiddelen is het uitvalpercentage hoog’, legt Koops uit. ‘Bij medische hulpmiddelen is het succespercentage hoger.