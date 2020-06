Drafbaan blijft ook na tweede 'koersverzoek' dicht

De drafbaan in Groningen blijft zondag gesloten. Ook een tweede verzoek om te koersen zonder publiek is afgewezen door de Veiligheidsregio.

De draverijen worden door de Veiligheidsregio als wedstrijden beschouwd. Adviseur Siebren de Jong van de Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging denkt daar heel anders over. 'De gemeente beschouwt de koersen als een evenement, maar het is geen evenement. Het zijn selectieproeven voor drafsportprofessionals, een werkgerelateerde bijeenkomst.'

In de Noodverordening van de Veiligheidsregio wordt hier een uitzondering voor gemaakt, mits de anderhalvemetermaatregel in acht wordt genomen.

Drafsport onder druk

Volgens De Jong is het eenvoudig om aan die maatregelen te voldoen. 'Publiek is verboden en daarnaast is er een beperkt aantal pikeurs, verzorgers, trainers en officials aanwezig. Bovendien wordt er streng gecontroleerd.'

Naast Groningen wordt er ook in Wolvega, Duindigt en Alkmaar niet gestart. De paardentrainers en pikeurs zoeken hun heil in het buitenland, waar inmiddels wel weer gekoerst mag worden. De drafsport in Nederland komt daardoor onder druk te staan.

Er is sprake van politieke onwil, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Siebren de Jong - Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging

Politieke onwil

De Jong heeft in een laatste poging nog geprobeerd om de Veiligheidsregio op andere gedachten te brengen. 'Het is onbegrijpelijk en zeer frustrerend dat de Veiligheidsregio de koersen kwalificeert als evenement en daardoor de sector nog langer op slot zet. Er is sprake van politieke onwil, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wij verzoeken u om het besluit in heroverweging te nemen. Wij zullen er alles aan doen om gezondheidsrisico's te vermijden. In alle omringende landen wordt er wel weer gekoerst.'

