NS blijft sprinters richting Zwolle ook na 2025 verzorgen; concurrentie heeft nakijken

De sprinters tussen Groningen en Zwolle blijven voorlopig in handen van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Lange tijd was er sprake van dat de treinen naar een andere vervoerder zouden gaan, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kiest daar voorlopig niet voor.

Arriva, dat het regionale treinverkeer in Groningen en Friesland verzorgt, was geïnteresseerd in het uitvoeren van de sprinterdienst tussen Groningen en Zwolle.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord is afgesproken dat wordt onderzocht of het mogelijk is om sommige sprinterdiensten aan te besteden. Zo krijgen andere OV-bedrijven de kans om hun werkgebied te vergroten. In jargon wordt het 'decentraliseren' genoemd.

De sprinterdienst tussen Groningen en Zwolle was één van de vier lijnen die mogelijk zou verdwijnen bij de NS. Hetzelfde geldt voor de sprinters tussen Leeuwarden en Zwolle. Het ministerie is van plan om die sprinterdienst per 2025 te decentraliseren.

'Bij de lijn Zwolle-Groningen gebeurt dat mogelijk in een later stadium', schrijft het ministerie. 'Dat gebeurt als dat een verbetering voor de reiziger oplevert.'

Hoofdrailnet

Het Nederlandse Hoofdrailnet blijft tot zeker 2035 in handen van de Nederlandse Spoorwegen, maakte het ministerie donderdag bekend. Dat betekent dat de NS het alleenrecht heeft op de meeste spoorverbindingen en vrijwel alle Intercity-diensten in Nederland.

Het Hoofdrailnet bestaat uit de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. Tegen de NOS zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) dat de NS goed presteert, betaalbaar en toegankelijk is. 'De treinen moeten wel nog vaker op tijd rijden en reizigers moeten altijd goed geïnformeerd zijn.'

