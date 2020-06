Waterschap vult water Oldambtmeer aan (update)

Normaal heeft het meer genoeg aan regenwater, maar dat is niet meer voldoende om het water op een minimumniveau te houden voor de recreatievaart. In de zomer valt er nog minder regen en daalt het peil verder. Omdat het water nu al zo laag staat, kiest Hunze en Aa's er voor om het aan te vullen met water uit het Winschoterdiep.

'We zitten nu al rondom het minimumniveau. Als dat zo vroeg in het jaar gebeurt, met de zomer nog in aantocht, weten we gewoon dat het niet goed komt. Daarom laten we nu water in', zegt gebiedshydroloog Ronald Leeraar van waterschap Hunze en Aa's.

Op peil

Het is de tweede keer dat er kanaalwater moet worden ingelaten. De vorige keer was in de zomer van 2018. 'Vorig jaar zijn we extra hoog begonnen en konden we het net uitzingen tot het eind van het jaar. Nu zitten we al zo droog en zo laag, dat we er gewoon niet aan ontkomen om het te moeten doen', vertelt Leeraar.

Het waterschap haalt het water uiteindelijk uit het IJsselmeer. Via Friesland en Groningen wordt het vervolgens door het Winschoterdiep naar Blauwestad gepompt. Het belandt uiteindelijk in het meer via de sluis in het Blauwe Diep, aan de zuidoostkant van het meer.

Vullen duurt vijf dagen

Vrijdagavond gaat de sluis open. De verwachting is dat het Oldambtmeer uiterlijk woensdag weer op peil is. Het staat dan achttien centimeter hoger. Behalve voor de pleziervaart in het meer, is dat ook goed voor de veiligheid van de dijken. 'Want die moeten ook niet uitdrogen', aldus Leeraar.

Het bericht is vrijdagmiddag aangevuld met quotes van het waterschap.

