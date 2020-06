Het lijkt bij deze tijd te horen: via apps als WhatsApp of Telegram ben je vrijwel altijd bereikbaar. En voor je het week zit je in allerlei groepsapps: van je werk, van de buurt, van je voetbalteam of gewoon van een aantal vrienden.

En in die groepsapp worden veel dingen gedeeld: van zinvolle mededelingen tot nodeloze grapjes of filmpjes. Die grapjes en filmpjes worden dan uiteraard weer verspreid via andere groepsapps. Even een paar uur niet op je telefoon kan zorgen voor tientallen gemiste berichten.

Hoe ga jij hiermee om? Vind je het prettig en/of nuttig of erger je er juist aan.

Ons Lopend Vuur: Ik ben helemaal klaar met alle groepsapps

