Molukse jongeren houden vlaggenactie: 'De onafhankelijkheidsstrijd leeft nog steeds'

Molukse jongeren hebben donderdagavond in Assen aandacht gevraagd voor de onafhankelijkheidsstrijd. Want die leeft volgens hen nog altijd.

Ze zwaaiden met vlagen, maakten muziek en hielden een minuut stilte om alle Molukkers die hebben gestreden voor de onafhankelijkheid te herdenken.

Derde en vierde generatie

De jongeren die meedoen aan de actie zijn van Untuk Maluku, een groep van derde en vierde generatie Molukkers uit onder andere Assen, Groningen en Bodegraven . De groep zegt op een vreedzame manier te strijden voor de onafhankelijkheid van de Molukken.

'Wij kunnen hier in Nederland onze stem en vlag in alle vrijheid laten horen en zien. Dat kunnen ze op de Molukken zelf niet, daar krijgen ze celstraffen voor het tonen van onze vlag. Daarom willen wij als groep vreedzaam protesteren, om te laten zien dat het gevoel nog altijd leeft bij de derde en vierde generatie', legt Jeffrey Pattiwael van Umtuk Maluku uit aan RTV Drenthe.

Opvoeding

Ook al bestaat de groep uit derde en vierde generaties Molukkers die in Nederland zijn, toch is het gevoel met het thuisland erg sterk. 'Dat wordt allereerst overgedragen van huis uit in de opvoeding', vertelt Pattiwael. 'Maar we zien tegelijk ook op social media wat er er gebeurt op de Molukken, het onrecht. Dat komt dan nog dichterbij en daardoor blijft de strijd levend.'

Treinkaping De Punt

Dat de groep donderdag in actie kwam is geen toeval, het was precies 43 jaar geleden dat de treinkaping bij De Punt werd beëindigd. Negen gewapende Molukkers kaapten in 1977 van 23 mei tot en met 11 juni een trein om aandacht te vragen voor de onafhankelijkheidsstrijd.

Bij de bevrijding van de trein komen zes kapers en twee gegijzelden om het leven door kogels van militairen. In 2015 klagen twee nabestaanden de Nederlandse Staat aan, ze vinden dat de mariniers die bij de bevrijding betrokken waren hun familieleden hebben geëxecuteerd. Dit terwijl ze gewond en weerloos op de grond lagen. Na jarenlang juridisch getouwtrek loopt er op dit moment nog altijd een hoger beroep. Op 30 juni is er een nieuwe zitting in die zaak.

RTV Drenthe was aanwezig bij de vlaggenactie en maakte de volgende reportage:

Pattiwael zegt met trots terug te kijken op de dagen van de treinkaping: 'Ze hebben gestreden voor waar zij in geloofden en lieten zich door niemand tegenhouden. Wij mogen niet vergeten waarom onze actievoerders gestorven zijn en dat moeten wij doorgeven.' Wel benadrukt hij dat de groep jongeren staat voor een vreedzaam protest.

'Illegaal'

Donderdag bracht de Volkskrant naar buiten dat volgens nieuw onderzoek zou blijken dat de bevrijdingsactie op meerdere punten illegaal was. 'Dit is iets wat wij al wisten, dus voor ons was het niets nieuws', reageert Pattiwael daar op. Daarna rollen de actievoerders de spandoeken weer op. Ze hebben hun stem laten horen, en als het nodig is zullen ook de vijfde en zesde generatie dat blijven doen.

