'Als je de kennis niet hebt, kan je ook vast komen te zitten in het Groninger Wad'

Drie mannen zijn woensdagavond op de Duitse Waddenzee gered door een helikopter nadat ze vast kwamen te zitten in het slijk. Het drietal had schipbreuk geleden en wilde lopend de wal bereiken.

'Als je het gebied niet kent en je zit in nood, dan moet je iets', zegt ervaren wadloper Peter Rozema uit Wehe den Hoorn. 'Dan ga je op zoek naar de kortste lijn. En als je geen terreinkennis hebt, dan weet je niet waar je loopt.'

Volgens Rozema kan het vastzitten in het slijk ook zomaar voorkomen als je gaat wadlopen op het Groninger Wad. 'Er zijn wel delen in het Groninger Wad waar veel slijk ligt en dus zou het best kunnen dat als je de kennis niet hebt, dan kan het gebeuren. Ook als je verkeerd loopt.'

Verkenning

Zelf overkomt het Rozema nauwelijks. 'Wij wadlopers weten wel waar wat ligt.' Dat heeft volgens hem ermee te maken dat het wad goed verkend wordt. 'Vanaf februari verkennen wij het wad om te kijken waar wat ligt. Waar heb je zandbanken en waar heb je vaargeulen? Dan brengen wij dat in kaart.'

Toch gebeurt het tijdens die verkenning wel eens dat mensen vast komen te zitten. 'Tijdens zo'n verkenning zijn we met genoeg mensen om elkaar eruit te halen.'

'Wadloper heeft droogte nodig'

Rozema waarschuwt ook om niet zomaar het wad op te gaan. 'Het is ook verboden om op het wad te lopen zonder kennis en vergunning. Dan weet je niet wanneer het tij is. Wanneer kan ik waar lopen? Ook is niet alles op het wad te belopen.' Het grootste gevaar zit volgens hem in het verschil in hoog en laag water. 'Op het Groninger Wad kan het verschil tussen hoog en laag water 2,5 meter zijn.'

Dat de drie mannen vast kwamen te zitten, vindt Rozema ook wel logisch. 'In de monding van de Elbe is minder stromend water en rivierslib hoopt zich op in een gebied waar het water meer tot rust komt. Bij minder stroming zit je zo vast in het slijk.' Ook liepen de mannen niet in echt wadlopersgebied. 'Een boot heeft diepte nodig en een wadloper heeft droogte nodig.'

Jutter

Zaterdag gaat Rozema zelf weer het Groninger Wad op en hoopt hij weer wat moois tegen te komen. 'Ik vind zelf een wadloper een jutter. Ik ben altijd op zoek naar iets. Een paar maand geleden heb ik nog een wieltje gevonden, dat bleek later van een jager uit de Tweede Wereldoorlog. Later hebben we uitgevonden van welke jager het was. Dat vind ik nou leuk aan het wadlopen.'