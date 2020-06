Oud-directeur Eelde wordt vriendjespolitiek verweten op Bonaire

De politieke partij is met drie van de negen zetels de op een na grootste politieke partij in de eilandraad en tegelijk de enige oppositiepartij. Fractieleider Clark Abraham plaatst in de lokale krant Amigoe zijn vraagtekens bij het Groningse trio. ‘Blijkbaar is het ineens een vereiste dat je op Groningen Airport Eelde gewerkt moet hebben?’

Oud-directeuren

Marco van de Kreeke was van 2012 tot 2019 directeur van Eelde en zit nu in de Raad van Commissarissen van het vliegveld op Bonaire. Zijn voorganger als directeur van Eelde is Jos Hillen; hij is nu de directeur van Bonaire International Airport. Onno de Jong was onder beide mannen sinds 2002 havenmeester van Eelde en is nu operationeel directeur van de luchthaven op Bonaire.

‘Al die mensen kennen elkaar, dat zijn natuurlijk drie handen op een buik’, aldus Clark Abraham tegen Amigoe. ‘Als je allemaal uit dezelfde vriendenkring komt, dan dreigt het gevaar voor checks and balances. De belangen en de loyaliteit zijn dan eerder richting elkaar gericht dan naar de organisatie.’

'We hebben het niet over Schiphol hè, maar over een luchthaven in een weiland in de buurt van Groningen.’ Clark Abraham - oppositieleider Bonaire

Vriendjespolitiek

De oppositieleider vraagt zich daarnaast af hoe de beeldvorming was geweest als de drie posities zouden bekleed worden door Antillianen met eenzelfde cv. ‘Dan zou worden gezegd dat het typerend is voor de Antillen’, kopt hij het antwoord zelf in. ‘Dan zou iedereen zeggen: zie je wel, typisch Bonaire. Vriendjespolitiek.’

Het feit dat Onno de Jong is aangesteld zonder sollicitatieprocedure, steekt de politicus ook. ‘Als je zo’n functie onderhands aan iemand gunt, dan krijgen lokale mensen nooit de kans. Ik snap dat je goede mensen wilt halen, maar ik snap niet dat ze allemaal uit Groningen moeten komen. We hebben het niet over Schiphol hè, maar over een luchthaven in een weiland in de buurt van Groningen.’

Geen sprake van

De huidige directeur Jos Hillen van de luchthaven op Bonaire wijst in Amigoe de verwijten van de hand. Hij geeft aan dat regelgeving en toetsingscriteria ervoor zorgen dat er van vriendjespolitiek geen sprake kan zijn.

Hillen zou daarnaast in 2018 al gepolst zijn om directeur te worden. ‘Op dat moment was Marco van de Kreeke nog geen lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn Onno, Marco en ik geen familie van elkaar en heb ik ook nooit met Marco samengewerkt.’

Zwaargewicht

Hillen erkent wel dat de aanstelling van De Jong niet via een openbare sollicitatieprocedure is gegaan. ‘Er was behoefte aan een persoon die zich had bewezen en ervaren was. We zochten een zwaargewicht.’

Dat heeft zich volgens de luchthavendirecteur meteen uitbetaald, want de voormalig havenmeester van Eelde heeft er volgens Hillen mede voor gezorgd dat de luchthaven op Bonaire nu gecertificeerd is met de maximale veiligheidsscore. ‘Hij is buitengewoon kundig en ervaren, bovendien gaat hij zich vestigen op Bonaire. Iedereen vond het een uitermate verstandige keuze om Onno aan te nemen.’

