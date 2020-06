'Kans op pittige regen- en onweersbuien'

Helemaal zeker is Boer nog niet dat het onweer spectaculair gaat worden. 'Het is nu nog lastig te zien hoe de buien zich ontwikkelen en hoe het onweer zich gaat gedragen weten we ook niet.' Toch hoopt ze stiekem wel op spectaculaire onweersbuien. 'Zou wel mooi zijn, we hebben het al een aantal jaren niet gehad.'

Wel waarschuwt ze voor de buien die komend weekend over de provincie trekken. 'Bij de pittige buien is er kans op wateroverlast. Tot wel 40 millimeter.' Ook is er volgens Boer kans dat er hagel in die pittige buien zit.

Temperaturen tot 29 graden

Niet de hele provincie zal last krijgen van de hagel, regen en onweer. 'De buien komen uit Duitsland en trekken zo de provincie in. Zoals het nu lijkt, zal het zuidwesten van de provincie weinig last krijgen.'

Het onweer op zaterdag zal in de avond en nacht ontstaan. Overdag kunnen de temperaturen oplopen tot 29 graden en zal het benauwd warm zijn. 'Die warme lucht verkoelt en dat zorgt voor de buien.' Ook zondag is er kans dat het onweer en buien weer oplaaien. Maandag moet het weer rustiger zijn in de lucht en zijn de buien weer weg.

