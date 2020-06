Burgerinfiltranten gaven justitie helder beeld van A7-drugssmokkel

Ze waren onderweg naar Finland met 86 kilo speed.

Vijf burgerinfiltranten

Burgerinfiltranten zijn mensen die in het criminele milieu actief zijn of actief zijn geweest en nu werken voor de politie. Ze worden anoniem gehouden: hun rol in het opsporen en het in kaart brengen van criminele organisaties is een uiterst gevaarlijke.

Leden van motorclubs

De groep die is ontmaskerd, bestaat uit leden van de Hells Angels en Red Devils, een supportclub van de Hells Angels. Leden van de Red Devils knappen klusjes op voor de Hells Angels.

Justitie heeft bewijs dat deze twee groepen zich bezighielden met grootschalige internationale drugshandel. Ze waren bezig met het opzetten van een drugslijn tussen Zuid-Amerika en Australië. Ook waren er banden met Ierland en Engeland.

Enkele verdachten zijn ook meerdere keren naar Thailand gevlogen om daar contacten te leggen voor een drugslijn.

Infiltrant kocht veertig kilo drugs

Een van de verdachten uit Leeuwarden, een Red Devils-lid, liep in zijn woonplaats een burgerinfiltrant, in het dossier A-4110 genoemd, tegen het lijf. De verdachte vroeg hem 'of hij nog wel eens wat deed' in de wapen- en drugshandel. Later vroeg de verdachte of de infiltrant iemand kende die belang had bij een kilo speed.

In totaal heeft de infiltrant onder toezicht van de politie veertig kilo drugs gekocht.

De infiltrant ging met deze informatie naar de politie. Eerst werd hij ingezet om onder toezicht van de politie drugs te kopen, maar later ook om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de Hells Angels en hun supportclub Red Devils.

Lijnen met Zuid-Amerika en Australië

Justitie bejubelt de inzet van de criminele burgerinfiltranten, omdat zij zonder deze opsporingstechniek nooit zoveel informatie had kunnen krijgen over de motorclubs. ‘Het gaat om zeer gesloten clubs die nauwelijks verklaren’, licht de officier van justitie toe. ‘Hun communicatie is professioneel afgeschermd.’ Afluisteren is daarom lastig; leden zijn constant op hun hoede en zorgen dat ze niet getapt worden.

In totaal zijn vijf infiltranten ingezet die de zaak rond hebben gekregen. Een van hen had nauwe contacten met de leden van de motorclubs. Een ander, John de Ier, is een Ierse afnemer van speed. De derde infiltrant was een Engelse afnemer. De politie had ook nog twee anderen in het buitenland zitten: een man die drugs kon invoeren in Australië en iemand die speed kon doorsluizen vanuit Duitsland naar Finland.

Aangehouden op A7 nabij Nieuweschans

Bij die tocht van Duitsland naar Finland zijn de verdachten tegen de lamp gelopen. Op 2 maart werd een auto met 86 kilo speed, bestemd voor de Finse markt en met een straatwaarde van zeven ton, bij Bad Nieuweschans van de A7 gehaald.

Er zijn nu 22 aanhoudingen verricht, maar het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie laat weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Lees ook:

- Verdachten A7-drugssmokkel in juni voor de rechter

- Onderschepte speed op A7 is onderdeel van internationaal drugstransport