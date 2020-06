'Vaste snotneus is geen probleem, hou kind alleen thuis bij nieuwe klachten'

De ene opvang laat de snotneuzen thuisblijven, terwijl ze bij een ander gewoon welkom zijn. Ook de GGD merkt die onduidelijkheid.

'We krijgen er behoorlijk wat vragen over', zegt arts infectieziekten Jossy van den Boogaard. Volgens haar is het ook lastig voor scholen en ouders om een juiste inschatting te maken.

Bijkomende klachten, dan thuis blijven

'Veel jonge kinderen hebben geregeld een snotneus, omdat ze bijvoorbeeld astma of hooikoorts hebben. Dat zijn kinderen bij wie het duidelijk niet om corona gaat. Zij mogen gewoon naar school. Maar als er nieuwe klachten overheen komen, zoals koorts of benauwdheid, dan wordt het een ander verhaal en moet een kind wel echt thuis blijven. Dit is de handreiking van het RIVM, en die volgen wij', aldus Van den Boogaard.

Volgens de GGD-arts is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders om een inschatting te maken: 'Is dit een snottebel die je kent, omdat je kind dat ieder jaar heeft, of is dit iets nieuws?', zegt Van den Boogaard. 'Als het klachten zijn die je niet kent van je kind, die nieuw zijn en acuut zijn ontstaan, zoals koorts en benauwdheid, moet je je kind sowieso thuis houden.'

Testen

Extra opletten is als er in de directe omgeving van het kind mensen zijn bij wie een coronabesmetting is vastgesteld.

'Als een kind dan klachten krijgt, hoe mild ook, dan moet je een kind zeker thuis houden en overwegen te laten testen', aldus de GGD-arts. Ouders zijn niet verplicht om hun kind te laten testen, aldus het RIVM.

Bellen voor advies

Ook nu er weinig coronabesmettingen in onze regio zijn, ziet de GGD in onze provincie veel twijfel bij ouders, scholen en opvangorganisaties. Zij kunnen de GGD om advies vragen.

Van den Boogaard: 'Wij hebben een afdeling jeugdgezondheidszorg, onze artsen en verpleegkundigen kunnen een adviserende rol spelen. In geval van twijfel moet je eerst met je school en kinderopvang in gesprek. Kom je er niet uit, kun je altijd even met de GGD bellen.'

