Azor Matusiwa lijnrecht tegenover FC Groningen

FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa ligt in de clinch met de club. De 22-jarige voetballer verliet donderdag boos het trainingscomplex nadat hij te horen had gekregen dat de Trots van het Noorden niet mee wil werken aan een transfer.

‘Ik ben op dit moment weer iets rustiger’, begint Matusiwa. ‘Gisteren was ik heel erg teleurgesteld.' De vraag is of de plooien tussen de middenvelder en FC Groningen weer glad gestreken kunnen worden, want Matusiwa is des duivels. 'Op dit moment staan we echt lijnrecht tegenover elkaar.’

Franse club

De middenvelder werd afgelopen seizoen door FC Groningen overgenomen van Ajax en tekende een contract voor vier jaar. ‘Toen ik tekende zijn er bepaalde afspraken gemaakt’, zegt Matusiwa. ‘Die afspraken worden nu niet door Mark-Jan Fledderus nagekomen. Daar kan ik boos om worden en met zulke mensen wil ik niet in zee gaan. Op deze manier wil ik niet door. Er moet nu echt wat gebeuren’, zegt de middenvelder resoluut.

Matusiwa wil niet zeggen om welke afspraken het gaat. ‘Dat zijn dingen die we persoonlijk hebben besproken, dus dat wil ik niet naar buiten brengen. Ik hoor in ieder geval allemaal excuses die nergens op slaan.’

Hoe de situatie verder gaat tussen FC Groningen en Matusiwa durft de middenvelder niet te zeggen, maar het is duidelijk dat hij een transfer wil maken. ‘Ik weet niet hoe het verder gaat, maar een Franse club doet er veel aan om mij te halen. Ik weet ook wat de situatie van FC Groningen op dit moment is. Daarom denk ik dat we elkaar kunnen helpen op dit moment.’

'Geen reden om hem te verkopen'

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet eerder nog weten dat Matusiwa voor het juiste bedrag weg mag bij FC Groningen. Naar verluidt heeft FC Groningen op dit moment twee keer een officieel bod voor de middenvelder vanuit Frankrijk gekregen.

Maar de Trots van het Noorden wenst op dit moment niet mee te werken aan een overgang van Matusiwa. ‘We hebben aangegeven dat we nu geen reden zien om hem te verkopen’, reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Daar is hij boos over.’