Groningse drukkerij gooit het roer om met productie van mondkapjes (update)

Het Groninger familiebedrijf is 35 jaar actief in het bedrukken van textiel en het leveren van drukkerijmachines. De coronacrisis zette echter een streep door een groot deel van de opdrachten, vertelt oprichter Jos van der Mijl.



‘We werken veel voor grote evenementen en popfestivals in heel het land. Die opdrachten vielen door de crisis weg, waardoor we 60 procent van onze bedrijfscapaciteit overhouden. En dat in de meest drukke tijd van het jaar.’

De drukmachines staan stil (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Voor consument en zorg

Om de toekomst van het bedrijf te verzekeren, zocht het bedrijf naar manieren om het omzetverlies te compenseren. Dankzij contacten met een Chinese producent van drukkerijmachines, ontstond het idee om in Groningen mondkapjes te produceren.

‘Begin dit jaar gingen veel van die Chinese fabrieken hetzelfde doen vanwege de enorme vraag naar mondkapjes in het land. Nu zijn ze zo doorgewinterd en beproefd dat het probleemloze machines zijn.’

De door Van der Mijl aangekochte machine gaat twee soorten mondkapjes produceren: het type FFP1 voor de consumentenmarkt en type FFP2-mondkapjes voor de zorg. De nieuwe productielijn moet vijf nieuwe medewerkers opleveren.

Er is een enorme criminaliteit bij de import van mondkapjes uit China Jos van der Mijl - Oprichter Eco Textiel

Grote wildhandel

Het belang van productie in eigen land speelde volgens Van der Mijl een belangrijke rol bij het toekennen van de subsidie door de provincie.

‘Neem de stoffen waarmee je deze maskers maakt. Alle landen hebben de export van dit speciale materiaal op slot gedaan om eerst aan hun eigen behoefte te denken. Daarnaast is er een enorme criminaliteit bij de import van mondkapjes uit China. Ik heb verhalen gehoord van containers die niet aankomen, gestolen worden of dat er niet in zit wat je hebt besteld. Er is een grote wildhandel.’

De Groningse drukkerij Eco Textieldruk (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Lokaal geproduceerd

Volgens gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen getuigt het van veerkracht dat de drukkerij een nieuwe markt opzoekt. Inzetten op mondkapjes is volgens hem een verstandige keuze.

'Ook de komende tijd zal de vraag naar goede beschermingsmiddelen in de zorg en andere contactberoepen waarschijnlijk groot zijn. Het is goed dat deze medische mondkapjes ook in eigen land gemaakt worden, waardoor we minder afhankelijk worden van buitenlandse productie.'

Het bedrijf onderzoekt nog of de grondstoffen voor de mondkapjes ook in Nederland geproduceerd kunnen worden.

