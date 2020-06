Arriva teleurgesteld over keuze kabinet voor NS

'We zijn zeer teleurgesteld'. Dat is de reactie van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) op deze keuze van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de NS tot 2035 te laten rijden op het Nederlandse Hoofdrailnet.

De regionale spoorvervoerder Arriva werkt met andere regionale vervoerders samen in de FMN. De vervoerders pleiten al jaren voor meer concurrentie op het Nederlandse spoor, maar krijgen voor de komende vijftien jaar bijna nul op rekest.

Leeuwarden-Zwolle

Het kabinet heeft namelijk besloten alleen de sprinters tussen Leeuwarden en Zwolle te gaan decentraliseren, wat jargon is voor het onttrekken van sprinterdiensten uit het Nederlandse Hoofdrailnet. Tussen Leeuwarden en Zwolle rijden vanaf 2025 mogelijk sprinters van een ander bedrijf dan de NS. NS blijft de Intercity's op het traject wel verzorgen.

Er was ook sprake van dat dat zou gebeuren bij de spoorlijnen Groningen-Zwolle, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. 'Het kabinet maakt beloftes niet waar', zegt de FMN daarover.

'De regio stelt als belangrijke voorwaarde dat die sprinters worden opgenomen in bestaande treinconcessies (een groep spoorlijnen die wordt aanbesteed en door één vervoerder wordt uitgevoerd, red). Dat kan juridisch gezien pas in 2035', schrijft staatssecretaris Van Veldhoven op haar beurt aan de Tweede Kamer.

'Deze keuze is een stap achteruit'

'Decentralisatie van regionale spoorlijnen zet de reiziger op één', vindt de FMN, waarvan Arriva-directeur Anne Hettinga voorzitter is. 'Het biedt de provincies meer zeggenschap over haar eigen mobiliteit- en duurzaamheidsagenda. Deze keuze is een stap achteruit.'

De regionale spoorlijnen in het noorden van Nederland zijn aan het eind van de vorige eeuw al gedecentraliseerd. In verschillende regio's elders in het land is dat ook gedaan. 'Het succes daarvan bewijst zich nog iedere dag', zegt de FMN. 'Er is meer maatwerk en het zorgt voor forse reizigersgroei.'

NS blij

De NS is juist blij met het behoud van de spoorlijnen. 'Reizigers waren nog nooit zo tevreden over NS als in 2019', zegt president-directeur Roger van Boxtel.

De NS noemt het 'losknippen' van sprinterdiensten zoals in de toekomst mogelijk tussen Groningen en Zwolle gaat gebeuren 'versnippering' die niet in het belang is van de reiziger. 'Het leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer onduidelijkheid over tarieven.'

