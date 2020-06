Saskia lag op IC met corona: 'Ik kreeg een uur om afscheid te nemen van mijn kinderen'

Het begon bij haar dochter Carlijn. Ondanks dat zij heel erg ziek was, kon ze thuis blijven. Na anderhalve week werd Saskia ook ziek. Zij dacht het op dezelfde manier op te kunnen lossen.

Ruimtepakken

Maar de zwager van Saskia die longarts is, vertrouwde het niet. Hij nam haar temperatuur op en hij ontdekte dat ze veel te weinig zuurstof in haar bloed had. Op 1 april werd Saskia met een ambulance naar het OZG in Scheemda gebracht. 'Daar aangekomen zag ik alleen nog maar onherkenbare verpleegkundigen en artsen in een soort van ruimtepakken', schrijft Saskia op haar facebookpagina. Al snel kreeg ze de diagnose 'corona'.

Afscheid nemen

Vervolgens ging alles als in een roes aan haar voorbij. De behandelend arts vertelde Saskia dat hij haar in slaap wilde brengen en aan de beademing wilde leggen, omdat haar longen steeds verder achteruit gingen. Ze kreeg een uur de tijd om afscheid te nemen van haar kinderen.

'Heel rationeel heb ik mijn bank- en pinpasgegevens aan mijn dochter Marith gegeven, zodat ze thuis niet zonder geld zouden komen te zitten', vertelt Saskia. 'En ik heb nog even met mijn vriend geappt. 'Ik word in slaap gebracht en weer niet wanneer ik je weer spreek', blijft een absurde boodschap.'

Revalidatie

Saskia weet niet meer hoe ze op de IC is beland. 'Op een gegeven moment kwam ik weer bij kennis in een voor mij vreemde omgeving en mijn lichaam zat vol draden, infusen, toeters en bellen. Ik bleek acht dagen aan de beademing te hebben gelegen.'

Tien kilo lichter begon de Damster aan een periode van herstel. 'Dat viel eerst niet mee', zegt ze. 'Ik was enorm slap en mijn spieren werkten niet meer mee. Ik heb weer moeten leren lopen achter een rollator en eten en slapen ging moeizaam.'

Inmiddels is ze acht weken verder en doet ze bijna alles weer. 'Ik werk weer een paar uur, doe het huishouden en de boodschappen, fiets weer kleine afstanden en ik heb vorige week voor het eerst weer door de stad gelopen. Maar ik ben nog steeds erg moe. Ook mijn geheugen is niet meer wat het geweest is.'

Afsluiting

Deze week is Saskia met twee van haar kinderen terug geweest op de IC. 'We kregen de mogelijkheid om te zien waar ik heb gelegen en om te praten met de verpleegkundigen en artsen die mij hebben verzorgd', zegt Saskia. 'Voor mij als afsluiting en een stukje verwerking, hopelijk ook voor mijn kinderen.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus