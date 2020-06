Rechtbank Noord-Nederland onderzoekt uitwijk naar andere locaties

Het gaat in eerste instantie om zaken binnen de rechtsgebieden civiel, handel, kanton en bestuursrecht. 'We zijn met een aantal partijen in gesprek over het gebruik van ruimte om zittingen te houden. Waarschijnlijk wordt volgende week meer duidelijk', zegt woordvoerder Serge Zom van de rechtbank.

Strafzaken hoogste prioriteit

Strafzaken hebben op dit moment de hoogste prioriteit binnen de rechtbank en slokken daarmee een groot deel van de beschikbare zittingsruimte op. Hierdoor kunnen strafzaken weer volgens het normale rooster worden ingepland. Waar mogelijk worden zelfs extra zittingen gepland voor zwaardere zaken die door een meervoudige kamer worden behandeld.

De rechtbank Noord-Nederland wil strafzaken nog niet op andere locaties of in de avonduren plannen. 'Dat is best ingewikkeld. Je moet dan heel veel zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging en toegankelijkheid voor journalisten, publiek en slachtoffers', aldus Zom.

Eerder werd ook al samen met het Openbaar Ministerie en de advocatuur gekeken naar gezamenlijke capaciteit om zaken te behandelen.



Lees ook:

- Rechtbanken zijn coronaproof, maar publiek is niet welkom

- Groningse rechtszalen weer 'ouderwets' gevuld dankzij plexiglas schotten