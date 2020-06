OM eist cel en tbs voor Sappemeerster die vrouw dwong eigen graf te graven

Alsof de duivel in hem zat, zei een 19-jarige vrouw over de man die haar dwong haar eigen graf te graven. De officier van justitie eiste tegen de 28-jarige man uit Sappemeer twee jaar cel en tbs met voorwaarden.

De politie kreeg op 12 mei 2019 een melding dat een jonge vrouw in Winschoten was ontvoerd en mishandeld. De agenten troffen op de achterbank van de auto van de verdachte een jonge vrouw aan. Ze trilde en leek in shock te zijn. De vrouw had blauwe plekken en een schaafwond aan haar knie. Haar haar was verknipt.

'Niet respectvol'

De vrouw kende de verdachte, maar was onder dwang in zijn wagen gestapt. Haar telefoon moest ze afgeven. De rit ging naar Groningen, waar zij op een begraafplaats haar eigen graf moest graven. 'Dit doe ik met meisjes die niet respectvol met hun vriendjes omgaan', zou de man hebben gezegd.

De verdachte erkende tegenover de rechter dat hij vond dat zij haar vriend minderwaardig behandelde. Maar dat hij haar afstrafte, haar haren knipte en haar dwong een graf te graven, noemde de man onzin. Zij stapte volgens hem vrijwillig in de auto, omdat ze met hem wilde praten over haar knipperlichtrelatie. Ze vroeg op een merkwaardige wijze aandacht en knipte daarbij in haar eigen haar, zei de man.

Trofee

Hij bracht haar daarna terug naar de woning in Winschoten waar hij haar eerder had opgehaald. Vrienden van haar, die daar ook waren, zeiden dat ze zagen dat het slachtoffer in paniek de woning in rende. De verdachte zou daarop woedend hebben geroepen dat zij terug moest naar zijn auto.

Volgens de vrienden sloeg en schopte de Sappemeerster de vrouw en knipte hij een stuk van haar haar. Hij stopte dat in zijn zak en zou hebben gezegd: dit is mijn trofee. De vrienden hebben vervolgens de politie gebeld.

Geen twijfel

De officier van justitie vond ontvoering, bedreiging en mishandeling bewezen. Ze twijfelde niet aan het verhaal van het slachtoffer.

In de auto van de verdachte lag een schaar met daarop dna van de man. Achter in de wagen lag een schep. Ook had de man de telefoon en plukken haar van het slachtoffer op zak.

Klinische behandeling

De man zit inmiddels ruim een jaar vast. Hij is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De deskundigen stelden persoonlijkheidsstoornissen en een gebrekkige ontwikkeling bij hem vast. Zij adviseerden tbs met voorwaarden, zonder een gedwongen opname.

De officier van justitie eiste, naast de celstraf en tbs met voorwaarden, dat de man een klinische behandeling ondergaat. Ook verlangt de officier een contactverbod en een alcohol- en drugsverbod voor de man.

'Rare avond met rare mensen'

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank de Sappemeerster vrij te spreken. 'Het was een rare avond met rare mensen met allerlei psychische toestanden en drugsgebruik', zei de raadsman. Volgens de advocaat klopt helemaal niets van de verhalen van het slachtoffer en haar vrienden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.