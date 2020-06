Naar het stembureau in coronatijd, hoe gaat dat?

Hoe kunnen de verkiezingen in coronatijd toch doorgaan? Met die vraag houden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de drie gemeenten zich nu bezig.

Vrijwel uniek

De Eemsdelta-gemeenten zijn vrijwel uniek in Nederland. Naast enkele gemeenten in Brabant is dit de enige plek waar verkiezingen gehouden worden. Ambtenaren van het ministerie waren vrijdag op bezoek in Noord-Groningen. Zij kijken vooral naar praktische zaken. Kan er bijvoorbeeld voldoende afstand worden gehouden in het stemlokaal? Kan er gestemd worden in scholen en verpleeghuizen? Hoe gaan we om met de rode potloodjes?

'Het zou best kunnen dat iedereen straks het rode potlood mee naar huis krijgt', zegt de Delfzijlster burgemeester Gerard Beukema. 'Op dit moment wordt gekeken waar knelpunten ontstaan en of die praktisch zijn op te lossen. Het is vervolgens aan de minister om aan te geven of de verkiezingen door kunnen gaan.'

Reeks aan maatregelen

Om de dag veilig te laten verlopen, is een hele reeks aan maatregelen nodig. Denk aan belijning voor afstand, desinfectiemiddelen, mondkapjes en tienduizenden potloden. En dan nog is het de vraag of mensen, met name uit de risicogroep, wel dúrven te stemmen.

Beukema denkt dat het wel meevalt: 'Mensen moeten nu ook boodschappen doen. Dan kun je ook stemmen. Wij moeten de garantie geven ze dat coronaproof kunnen doen zodat zij zich daar geen zorgen over hoeven te maken.' Gemeenten zijn daar alles aan gelegen, zodat de verkiezingsuitslag zo min mogelijk beïnvloed wordt.

Vrijwilliger Bé Bekkering. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ook voor de vrijwilligers op het stembureau zal het een bijzondere dag worden. Welke aanpassingen nodig zijn, is nog niet bekend. Bé Bekkering (66) uit Woldendorp vindt het in elk geval prima om met een mondkapje om in het stemlokaal te zitten. 'Ik ben heel plichtsgetrouw, dus dan doen we dat.'

Gezelligheid

Bekkering is al bijna dertig jaar voorzitter van het stembureau in zijn dorp. Hij doet het vooral voor de gezelligheid: 'Het is voor mij een gevoel van reünie. Ik zie jongens die ik ken van de lagere school en dan geef je elkaar even een hand. Maar dat kan in deze coronatijd natuurlijk niet, haha.'

Ik kan me niet voorstellen dat er voor een ander scenario gekozen wordt. We willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Burgemeester Gerard Beukema (Delfzijl)

Uitstel van de verkiezingen is ook een scenario waar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken serieus mee rekening houdt, net als stemmen per brief. Maar toch heeft 18 november de voorkeur. Beukema heeft er vertrouwen in dat dit, met de richtlijnen in acht genomen, door kan gaan. 'Ik kan me niet voorstellen dat er voor een ander scenario gekozen wordt. We willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.'

Duidelijkheid in juli

In juli moet die duidelijkheid er zijn. Mochten de verkiezingen maanden uitgesteld worden, dan zal ook de herindeling zelf moeten opschuiven. Dat is voor de gemeenten het meest zwarte scenario.

'We maken bijvoorbeeld geen begroting meer voor de drie afzonderlijke gemeentes. Ambtenaren krijgen een nieuwe functie. Dat zouden we zo snel mogelijk moeten veranderen, mochten de verkiezingen toch verplaatst worden', zegt Beukema.

'Ik kijk er naar uit'

Bekkering heeft zich inmiddels alweer opgegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november. Hij kijkt er naar uit om zijn dorpsgenoten weer te zien en is voorlopig niet bang voor het virus: 'Hier heb ik nog niemand gehoord die doodziek was of in hoestquarantaine moest. Als het rustig blijft, sta ik er open in. Maar je weet niet wat de toekomst brengt.'

De nieuwe gemeente Eemsdelta start op 1 januari 2021.

