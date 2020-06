Aardbevingsbestendig bouwen in Meerstad: 'Het lijkt wel lego'

Bouwkundige Bakir Abu Shama heeft zelf alle vertrouwen in zijn 'nieuwe' concept van aardbevingsbestendig bouwen. In Meerstad bouwt hij namelijk op deze manier zijn eigen huis.

Of nieuw... Nee, nieuw is het eigenlijk niet. Sterker nog: het concept bestaat eigenlijk al zo'n 45 jaar in Nederland, weet Abu Shama. 'Alleen in Groningen is het nieuw.'

Waarom het dan zo lang heeft moeten duren? 'De gemeente wilde bewijzen zien dat het ook echt werkte. En dat was wel even een dingetje.'

Geen opdrachtgever kunnen overtuigen

Abu Shama is er al jaren van overtuigd dat het werkt. Vandaar dat hij op deze manier zijn eigen huis neerzet in Meerstad. Door nood gedwongen eigenlijk, vertelt hij.

'Ik begeleid eigenlijk al jaren soortgelijke trajecten in het zuiden en midden van het land, maar hier in Groningen heb ik geen opdrachtgever kunnen overtuigen.'

En dus doet hij Abu Shama het maar zelf. Dat kan ook eigenlijk best, want zo moeilijk is het niet. De grote grijze blokken zien er een beetje uit als lego of duplo.

Soort bekisting

'Eigenlijk is het een soort bekisting', legt hij uit. 'Tegelijk is het je isolatie. En het is ook nog eens de basis voor je afwerking. Steenstrips, of wat je ook wil. Het is heel stevig. En zelfbouwers kunnen dit inderdaad zelf heel gemakkelijk. Die kunnen geld besparen door zelf veel uren te maken.'

En ja, zegt Abu Shama: het bouwwerk is aardbevingsbestendig. 'Dat is voor mij ook de overweging geweest om dit huis hier midden in het aardbevingsgebied te gaan bouwen. De constructie is namelijk heel erg flexibel.'