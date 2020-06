Drenkeling Moekesgat is 16-jarige asielzoeker uit Ter Apel (update)

De persoon die vrijdagmiddag om het leven kwam in zwemplas Moekesgat bij Ter Apel, is een 16-jarige asielzoeker uit Ter Apel. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigd.

Er komen vaak asielzoekers naar het Moekesgat om te zwemmen, weet Ronald Hut, die de camping met dezelfde naam aan de andere kant van het Moekesgat bestiert. 'Een behoorlijke domper', zo vat hij de stemming op zijn camping samen.

Schreeuw om hulp

De hulpdiensten werden tegen 17:00 uur gealarmeerd. Duikers haalden de drenkeling uiteindelijk een half uur later uit het water. Reanimatie mocht toen niet meer baten.

Verschillende campinggasten hebben het zien gebeuren, zegt campinghouder Hut. 'De commotie achteraf dan vooral', zegt Hut. 'Al was er ook iemand die een schreeuw om hulp zegt te hebben gehoord. Maar ze hebben natuurlijk allemaal gezien hoe ze met die jongen bezig zijn geweest. Hoe dan ook een hele trieste zaak.'

Met een groep aan het zwemmen

Volgens Hut was de jongen niet in z'n eentje. 'Hij was met een groep aan het zwemmen. Het is moeilijk te zeggen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Misschien heeft-ie kramp gekregen of is-ie op een steen gedoken. Ik zie ik hier ook wel eens asielzoekers in het water springen zonder dat ze kunnen zwemmen', zegt hij.

De gasten van de camping van Hut zijn in ieder geval weer even met de neus op de feiten gedrukt. 'Alle maatregelen zijn weer even aangescherpt', zegt Hut. 'Mensen weten weer dat ze moeten oppassen.'

Update: Dit bericht is aangepast nadat het COA aan RTV Noord liet weten dat de 16-jarige drenkeling een inwoner van het asielzoekerscentrum in Ter Apel is.

Lees ook:

- Hulp voor drenkeling zwemplas Moekesgat komt te laat