Stadspark Live nu helemaal gecanceld door corona (update)

Als reden noemt het festival de grote investeringen die het de eerste jaren moet doen. 'Ondanks de succesvolle, uitverkochte eerste editie op 22 juni 2019 vereist ieder nieuw evenement - juist de eerste jaren - grote (financiële) investeringen. Er moet gebouwd worden aan een festival en het duurt enkele jaren voordat het evenement echt staat. Denk bijvoorbeeld aan aankleding, de logistiek, catering en artiesten.'

Risico's

Het verbod op festivals in de zomerperiode is een grote klap, schrijft de organisatie in een verklaring op Facebook.

'We moeten ook goed kijken naar hoe wij de aankomende tijd doorkomen en daarbij weloverwogen keuzes maken, zeker als het gaat om investeren. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we de uitdagingen en risico’s van een evenement in opbouw zoals Stadspark Live op dit moment niet aan kunnen gaan. Omdat we jullie in deze tijd niet het verzorgde festival kunnen garanderen zoals jullie het vorig jaar hebben ervaren, gelasten we Stadspark Live in 2021 af. '

Drie jaar

'Bij een nieuw festival moet je drie jaar rekenen om het allemaal goed op de rit te krijgen. Nu de tweede editie wegvalt, wordt het een lastig verhaal', legt programmeur Peter Sikkema uit.

Hij voegt eraan toe dat het een 'moeilijk besluit' was.

Kensington

Onder meer Iggy Pop, the Script, Kensington en Rag 'n' Bone Man stonden op het programma. De eerste editie van Stadspark Live met onder meer Sting werd door 25.000 mensen bezocht.

De organisatie laat weten dat als de 'corona-rook' is opgetrokken, ze gaat kijken of Stadspark Live toch weer een (blijvend) vervolg kan krijgen.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van programmeur Peter Sikkema

