Politie arresteert verwarde man in Stad

Hulpdiensten nemen poolshoogte in de Stoeldraaierstraat in Groningen. (Foto: Venema Media)

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man in het centrum van Groningen gearresteerd die voor overlast zorgde. In de Stoeldraaierstraat hield hij de buurt wakker met geschreeuw.

Omwonenden hadden over het gedrag van de man geklaagd bij de politie, die rond 01:00 uur poolshoogte kwam nemen. In de Stoeldraaierstraat troffen agenten inderdaad een man aan die voor overlast zorgde. Ook na de komst van de politie bleef de man zich schreeuwend voortbewegen.

'De man was niet goed aanspreekbaar en we hadden sterk het vermoeden dat hij drugs gebruikt had. Omdat hij de orde bleef verstoren, hebben we hem gearresteerd', licht een politiewoordvoerder toe.

Onwelwording

Even voor de arrestatie trof de politie in dezelfde straat ook een persoon in een portiek aan, die door gezondheidsredenen onwel was geworden. Deze persoon is volgens de politie uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politiewoordvoerder staan beide incidenten in de Stoeldraaierstraat los van elkaar.