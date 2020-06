Speeltuin Beerta mag weer open, 'maar het bezoekersaantal blijft achter'

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 39 procent van de beheerders denkt dat ze het hoofd niet boven water kan houden. De sector pleit voor een noodfonds.

Ook 't Speulparadies in Beerta merkt de gevolgen van de coronamaatregelen. De speeltuin ging half maart dicht en dus lagen de inkomsten stil. Vijf weken geleden mocht de speeltuin, met de nodige veiligheidsmaatregelen, als één van de eersten in Nederland weer open. Maar bezoekers kijken de kat uit de boom en blijven vooralsnog weg.

Bezoekers blijven weg

Voorzitter Erik Helweg: 'Ook bij ons geldt de anderhalvemetermaatregel. Kinderen mogen vrij spelen, maar voor de begeleiders geldt een aantal beperkingen. Er mag een beperkt aantal ouders naar binnen. Om te voorkomen dat we te veel aanloop krijgen, zijn mensen verplicht een jaarabonnement te kopen. Maar voorlopig blijft het bezoekersaantal achter bij waarop wij hadden gehoopt.'

Duitse bezoekers kijken de kat uit de boom, voorlopig blijven ze weg (Foto: Jan Been/RTV Noord)

't Speulparadies heeft naast een speeltuin ook een dierenweide met kippen, lama's, pauwen en andere dieren. Iets verderop liggen de jachthaven en de camperplaats die ook deel uitmaken van het complex. Vooral in Oost-Groningen en Duitsland is de speeltuin bekend. Naast het vrijspelen, moet de speeltuin het hebben van kinderfeestjes. De organisatie richt zich op kinderen van twee tot tien jaar.

Het loopt nog geen storm, maar we zijn hartstikke blij dat er weer bezoekers zijn Hemmie Sebens - bestuursld t Speulparadies

Bestuurslid Hemmie Sebens kijkt zaterdag aan het begin van de middag tevreden rond. Er wordt gespeeld. Een tiental kinderen rent rond en hun ouders zitten op gepaste afstand van elkaar met een drankje op het terras. Sebens: 'Het loopt nog geen storm, maar we zijn hartstikke blij dat er weer bezoekers zijn.'

Camperplaatsen

Sebens kijkt terug op een bijzondere periode. 'Half maart waren we klaar voor het seizoen. De voorraden waren ingeslagen en het onderhoud was gepleegd, dus we konden los. Maar daar ging een dikke streep door. Een deel van de voorraad konden we terugbrengen naar onze leveranciers, een ander deel hebben we naar scholen in de buurt gebracht.'

Echt in de problemen is 't Speulparadies niet geweest en dat komt vooral door de verhuur van camperplaatsen aan vakantiegangers. Al het hele voorjaar weten camperaars Beerta te vinden. Voorzitter Helweg: 'De camperplaatsen lopen als een tierelier. We hebben zo'n dertig plekken en die waren goed bezet.'

De camperplaatsen bij 't Speulparadies (Foto: Jan Been)

Naast de inkomsten van de campers kon de speeltuin een beroep doen op het steunpakket van de overheid. 'Ooit is 't Speulparadies bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als plantentuin. Daardoor beschikken we over het juiste inschrijfnummer en kunnen we een beroep doen op ondersteuning', weet Helweg.

Overheidssteun

De vierduizend euro overheidssteun is vooral op gegaan aan voer voor de dieren. Daarbij stopten bedrijven in en om Beerta de speeltuin ook wel eens wat geld toe om voer te kunnen kopen.

Toch blijven er zorgen, want de Duitsers - die een groot deel van de bezoekers uitmaken - blijven nog weg. Sebens: 'De grens is weer open, maar ze komen nog niet. We hopen dat dat na 1 juli wel gebeurt. Dat is goed voor de omzet, want de oosterburen zijn gek op onze broodjes en pannenkoeken.'

