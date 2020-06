Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (14)

Maandag:

Ik heb het hele weekend gesleuteld aan mijn sollicitatie voor Piloot in ons bedrijf. In die functie moet ik ons opstuwen naar grotere hoogtes, maar wel goed blijven navigeren. ‘Jij vliegt ons naar onbekend terrein, waar wij allemaal onze vleugels kunnen uitslaan’, staat er in de tekst. Maar je moet niet zomaar vooruit vliegen, je moet ook op alle meters blijven kijken. Goede communicatie is belangrijk, en wat ik ook heel diepzinnig vond: ‘Je moet als piloot altijd weten waar de landingsbaan is.’ Met mijn motorrijbewijs denk ik dat ik een goede kans maak. Die koude sales is eigenlijk een beetje onder mijn niveau. Ik heb in mijn mailtje ook nog een grappige verwijzing gemaakt naar de coronacrisis: ‘Tegen mijn enthousiasmevirus is geen mondkapje bestand!’

Vanochtend ging de vergadering over onze vakantieplannen. Jelmer gaat met een camper naar Frankrijk (‘met zijn gezin’, zei hij nadrukkelijk, want zijn vriendin is weer bij hem terug en die Poolse vriend met zijn leren broek is van het toneel verdwenen, zogenaamd), John Holmes doet een coronasurvival in de Ardennen, Sjoerd boekt een huisje in Ommen en daar gaat-ie dan filosofische boeken lezen en Lolo Ferrari van Navigatie zei dat ze het liefst ergens zou gaan kamperen, maar dat ze nog een reismaatje zoekt. Als dat geen uitnodiging is. Samen op de motor en gaan met die spreekwoordelijke banaan! Ik heb vroeger veel gekampeerd, ik heb alle noodzakelijke spullen nog, inclusief een tent en mijn 27-delige zakmes en ik kan zelfs onder de moeilijkste omstandigheden nog pannenkoeken bakken op een campinggasje. Nu eerst mijn dossiers opschonen en het kattengrind verversen. Rossi is gelukkig weer helemaal beter. Hij heeft net mijn braadworsten uit de koelkast geroofd, haha, de boef.

Dinsdag

Lolo heeft speciaal voor mij tien in Lourdes ingestraalde mondkapjes gekocht, want die beschermen ook tegen 5G en tegen aardstralen. Ze kwam ze vanochtend langs brengen, net toen ik Rossi probeerde af te leren om in de gordijnen te klimmen. Het bleef jammer genoeg een beetje afstandelijk, maar ze vindt me geloof ik echt wel leuk en daarom lul ik maar een beetje met haar mee als ze het heeft over black lives matter en die transfobe genderkritiek of hoe dat precies heet. Het is helemaal haar ding, maar zolang zij maar gewoon een vrouw is met alles erop en eraan (nudge nudge wink wink) kan het mij niet schelen om haar een ‘mens met een vagina en een baarmoeder’ te noemen, al vind ik dat wel een beetje omslachtig. Maar het is transfoob om haar gewoon een vrouw te noemen. Ze durft alleen echt niet op de motor.

Woensdag

De campings mogen vanaf maandag weer mensen in de douche en op de wc ontvangen, dus misschien kan ik volgende week met Lolo eens proefkamperen in Opende. Nemen we een paar dagen vrij en gaan we er op de fiets naartoe, met mijn tent en survivalmes. Ik ga het haar zo vragen.

Later:

Ze wil! Ik dacht dat ik droomde toen ik het appje van haar kreeg dat ze proefkamperen ‘hartstikke leuk’ vindt. Ze neemt wel haar eigen tent mee, dat is dan weer jammer. En ik moet veganistische pannenkoeken leren bakken. Maar ik geloof dat er een diepe band tussen ons is, die dat soort details onbelangrijk maakt.

Later:

Toen ik nog even de binnenstad inging, viel me op dat het weer barstte van die asociale k*tfietsers. Die waren een poosje uit het centrum geweerd omdat ze corona verspreiden met die aerosolen van ze, maar de middenstand heeft ze blijkbaar nodig en de hekken en hesjesmannen zijn grotendeels weer verdwenen. Dat je nou dus nergens meer je Yamaha kwijt kan, omdat overal dat oud roest voor de deur staat, daar hoor je nooit iemand over.

Donderdag

Jelmer zat in de vergadering te jammeren dat zijn kinderen hooikoorts hadden en nou niet naar de opvang mochten, terwijl Bobbi Eden juist klaagde dat haar moeder levensgevaar liep omdat snotterende kinderen door hun ouders haar klaslokaal in werden geduwd. En Sjoerd wierp nog maar eens op dat kinderen tegenwoordig op school helemaal niet meer lezen en schrijven, maar wel allemaal ‘student’ moeten worden. Zodoende ging de hele vergadering op aan onderwijs, terwijl we eigenlijk een brainstormsessie zouden hebben over transitie en transparantie. Nou ja, dat kan later ook.

Later:

Het is dat ik heb besloten om nooit meer te demonstreren, maar anders had ik mogelijkheden genoeg gehad. Vandaag de kermisexploitanten, morgen de sekswerkers (hoe zou het toch met Chantal zijn?) en er is ook nog gemor onder de ballonvaarders. Die hoeven hun voertuig in elk geval niet op het Malieveld te parkeren. Ik hoop dat de kermissen gauw weer open gaan, het lijkt me heerlijk om met Lolo in de botsautootjes te zitten, als ze dat tenminste wel durft.

Vrijdag

Vanochtend kreeg ik een mailtje dat ik niet ben uitgekozen als mogelijke Piloot. Ik moet nog erg veel stappen maken die andere kandidaten al wel gemaakt hebben. Ik hoop maar dat Jelmer niet wordt gekozen. Die kan nog geen hoogtemeter van een barometer onderscheiden.

In de krant lees ik dat De Nederlandsche Bank schat dat de coronacrisis ons land economisch gezien ongeveer vijf jaar terugwerpt. Nou, als dat alles is! Ik geloof dat ik het vijf jaar geleden best goed had. Toen was ik nog met Jolanda en was ik hier net aan de slag als Faciliteitensteward. Jelmer zat toen nog op school en dat heette nog geen ‘student’. Er was ook nog geen stikstofcrisis. Nu ik erover nadenk, als alles vroeger beter was, is het misschien ook niet zo erg om te worden teruggeworpen in de tijd. Ik vond het best filosofisch, maar toen ik dat appte aan Lolo, kreeg ik een snibbig appje terug over slavernij, Witte de With en Johan Pieterszoon Coen. Zo zie je maar hoe je op je woorden moet letten tegenwoordig. Maar ze wil toch met me kamperen, gelukkig. Nu gauw nog even vlammen met de koude sales en dan alvast de tent uitproberen. Opende, here we come!

