Draven in Duitsland terwijl Groningen om de hoek ligt

De dravers worden in vorm gebracht voor koersen in het buitenland (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Rosalie Janssen en Luit de Vries hebben in het Drentse Een vijftien paarden op stal staan. Veel dieren hebben Groningen als favoriete drafbaan. Voorlopig blijft het hek in het Stadspark dicht. Er wordt uitgeweken naar Duitsland.

Donderdagavond keerden Janssen en De Vries met twee prijzen op zak terug vanuit Mönchengladbach. Drie uur heen en drie uur terug. Het is best wel een opgave. Maar het moet nu de Veiligheidsregio's de draverijen in Nederland niet toestaat.

'We hebben altijd al wel gekoerst in Duitsland, maar nu we moeten is het toch anders. Als wij met z'n tweeën op pad gaan, blijft de rest stilliggen. Het trainen van de paarden die op stal blijven wil niet. We vertrekken om acht uur en zijn om elf uur terug', vertelt Janssen. Ze heeft net een van de dravers afgespoeld na een training.

Eigen terreintje

In Duitsland merkt ze de verbazing dat er in Nederland geen koersen zijn. Want behalve in Groningen, kunnen ze ook in Alkmaar, Duindigt en Wolvega niet terecht om hun vak uit te voeren.

'Ze snappen er in Duitsland niet heel veel van. We houden ons aan de regels en komen sowieso niet aan elkaars spullen en paarden. Daarnaast werk je echt op je eigen terreintje dus contact is er eigenlijk niet. Ze begrijpen er net als ons niks van.'

De eigenaren willen graag naar hun eigen paardje komen kijken Rosalie Janssen, pikeur en trainster

Pogingen om de Veiligheidsregio op andere gedachten te brengen hebben tot dusver niks opgeleverd. Gevolg is dat er zoals het nu lijkt tot 1 september geen koersen zijn op de vier Nederlandse drafbanen.

Hard gelag

Het heeft er al toe geleid dat een aantal fokkers en pikeurs zijn uitgeweken naar bijvoorbeeld Zweden. Voor Janssen en De Vries is dat geen optie. De paarden hebben verschillende eigenaren. Voor die groep is de huidige situatie ook een hard gelag.

'De eigenaren willen natuurlijk graag naar hun eigen paardje komen kijken. En voor ons is Groningen om de hoek en dan kun je veel paarden meenemen. Het is voor ons echt een strop dat we hier niet mogen koersen.'

Bovendien nemen de kosten toe. De eigenaar betaalt voor de in- en uitvoer en de reiskosten zijn veel hoger. Het prijzengeld, als dat lukt, zorgt nog voor enige financiële armslag.

Winkeltje draaiend houden

Janssen ziet op korte termijn geen oplossing. 'In Groningen en Wolvega is men wel heel actief om de baan toch open te krijgen. Maar overal krijgen ze 'nee' als antwoord. Mocht er een demonstratie komen of zoiets dan zullen we mee moeten doen. Het enige wat we nu kunnen doen is ons winkeltje draaiend houden door te trainen en door naar Duitsland te gaan.'

