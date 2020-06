Raadslid betuigt spijt voor persoonlijke aanval op burgemeester en wethouder

Ook gaf hij de bestuurders deels de schuld van de mislukte herindeling met Veendam. Kupers neemt zijn woorden terug. ‘Ik heb spijt van mijn uitspraken en bied mijn excuses aan’, laat hij schriftelijk weten.

‘Macho’s en egotrippers’

Politiek Pekela besloot ruim anderhalve week geleden dat de gemeente zelfstandig moet blijven. Er werd een streep gezet door een eventuele herindeling met Veendam. Dat wierp de vraag op wat er met waarnemend burgemeester Jaap Kuin moet gebeuren. Hij is namelijk aangesteld totdat de herindeling een feit zou zijn, maar daar is nu dus geen sprake meer van.

Kupers schoof zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij zag Kuin liever vertrekken dan aanblijven, noemde hem ‘macho en een egotripper’ en verweet Kuin deels het mislukken van de herindeling met Veendam. Wethouder Hennie Hemmes kreeg hetzelfde verwijt naar zijn hoofd geslingerd.

De uitspraak was opvallend. De partij van Kupers vormt samen met de SP en PvdA de coalitie in Pekela.

‘Ik was gefrustreerd’

Die uitspraken had hij niet moeten doen, zegt hij nu. ‘De reden van de uitspraken is de frustratie die ik al weken lang in mij heb over het mislukken van de samenwerking in de Kompanjie. Het was absoluut niet mijn bedoeling om mensen te beschadigen of een zondebok aan te wijzen.’

De Kompanjie is de ambtelijke organisatie waar Pekela en Veendam samen in zitten. Veendam trekt daar op 1 januari 2021 de stekker uit. Die gemeente is ontevreden over de samenwerking.

Vertrouwen is terug

Daar waar Kupers de burgemeester ongeveer een week geleden liever zag vertrekken, heeft hij nu naar eigen zeggen weer ‘het volste vertrouwen’ in Kuin en de rest van het college.

Kupers schrijft: ‘Tot slot hecht ik er waarde aan uit te spreken dat ik persoonlijk maar ook namens mijn fractie het volste vertrouwen heb in het college van burgemeester en wethouders van Pekela en dat zij in de ontstane situatie tussen Pekela en Veendam het beste voor de inwoners van Pekela voor ogen hebben.’

Geen consequenties

Daar waar een dergelijke uitspraak in meerdere coalities tot een breuk zal leiden, is dat in Pekela niet het geval. De politici hebben het te druk met het oplossen van de herindelingsproblemen met Veendam en de ongunstige financiële positie waarin Pekela verkeert. Een coalitiebreuk zou bijzonder onhandig uitkomen.

Kupers liet afgelopen maandag al aan de raad weten dat hij het vervelend vindt dat zijn uitspraken zo hard zijn aangekomen. Dat was onvoldoende voor coalitiepartners SP en PvdA. Kupers moest met een excuus komen of een motie van wantrouwen indienen tegen beide bestuurders. Hij koos dus voor de excuses.

Voor de andere coalitiepartijen is daarmee de kous af. Voorman van de SP Pim Siegers: ‘Wij vinden dit een keurige verklaring. Het is nu klaar wat ons betreft.’

Burgemeester Jaap Kuin heeft de excuses inmiddels geaccepteerd.

