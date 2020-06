Expeditie 1,5 meter: 'Wie binnen net oapen'

In deze Expeditie 1,5 meter kun je zien dat de bewoners van verzorgingshuis A-Horst in Musselkanaal coronamoe zijn. Hemmie Tieks werkt in het verzorgingshuis en heeft er iets op bedacht.

Een groot hek met een rood/wit lint staat voor het terras van de bewoners. Zo kunnen ze lekker buiten zitten. Maar het mooiste: toch contact hebben met familie. De familie kan namelijk op het grasveld voor het hek staan. Een unieke oplossing, maar toch missen ze het knuffelen. Een bewoner vertelt: 'Wie binnen net oapen.'

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Campingdouches in de Korrewegwijk?

- Brand legt clubgebouw Motorcrossclub Siddeburen in de as

- Schoenmaker Ger Steenwijk gaat met pensioen

- Vlogger Dez

- Een papegaai in de boom

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen