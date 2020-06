Jarige schoenmaker stopt na 40 jaar: 'Het is mooi geweest'

Zaterdag was zijn verjaardag en direct voor hem het moment om met pensioen te gaan. Steenwijk heeft geen spijt gehad dat hij ooit in de voetsporen van zijn vader is getreden. 'Dit is een heel mooi vak.'

Muziek

Volgens eigen zeggen had hij ook niet op een betere locatie schoenmaker kunnen zijn. 'Je maakt van alles mee in dit winkelcentrum. Dit is een heel gezellig publiek. Je doet veel leuke dingen voor de mensen en mensen zijn dankbaar als een paar oude schoenen er weer als nieuw uitzien.'

Nu hij met pensioen gaat kijkt hij het meest uit naar muziek maken met zijn band. 'We spelen van The Beatles tot Lady Gaga. Het is echt een leuke band.' En hoe goed is de band van Steenwijk? 'We doen ons best, ben zelf wel trots op.'

Op zijn laatste dag maakt Steenwijk nog een sleutel voor de Expeditiebus (Foto: RTV Noord)

Geen opvolger

Tijdens zijn laatste dag wandelen de mensen nog gewoon zijn zaak binnen. De één voor een nieuwe sleutel, de ander met een cadeau voor Steenwijk. Hij krijgt een waardebon aangeboden die hij mag besteden bij de slager in het winkelcentrum. Met daarbij de boodschap: 'Hij is hier zo lang geweest. Het is een toffe kerel en iedereen kan het wel goed met hem vinden.'

Steenwijk heeft geen opvolger. 'Mijn broer is nog wel schoenmaker op de promenade, maar ik heb geen opvolger. Het is mooi geweest!'

