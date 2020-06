In Beeld: Noodweer laat sporen na in Ter Apel

1) Flinke hagelstenen

Voor het noordoosten van het land was code geel afgekondigd, voor zwaar onweer met hagel, veel regen en windstoten. In Ter Apel hebben ze dat geweten. Zo liet Mélarno Kraan op Twitter zien dat er 'flinke hagelstenen naar beneden zijn gekomen'.

2) Hagelbui gefilmd

Herman Deuling uit Ter Apel stond te filmen terwijl het hagelde. Dat deed hij terwijl hij onder een afdakje stond. Maar goed ook, want de hagelstenen die op de grond kletteren, bleken ongeveer net zo groot te zijn als druiven.

3) 'Niet best'

Ronald Hilverts was ook in Ter Apel toen de hagelbui het dorp in haar greep hield. 'Niet best', twittert hij erover. Met enkele foto's laat hij zien dat gewassen op een akker er wat sneu bij hangen nadat de buien weer zijn verdwenen.

4) Felle blikseminslag

Het bleef niet alleen bij de hagelbuien. Er waren ook bliksemschichten boven Oost-Groningen te zien. Wouter van Bernebeek wist deze goed in beeld te brengen.

5) 'Even heftig'

Jos was ook in Ter Apel aanwezig ten tijde van de hagelbui en filmde deze, om het daarna in slowmotion af te spelen. Dat ziet er zo uit:

6) Lichtshow

De stad Groningen bleef over het algemeen vrij van neerslag. Wie oplette, zag de onweersbuien wel langstrekken. Twitteraar Susan maakte vanuit Stad een video van de lichtshow die ze voorgeschoteld kreeg.

7) Dreigende lucht

De dreigende luchten boven Stad zagen er bijzonder uit. Thijs Kortekaas stuurde onderstaande foto naar de redactie van RTV Noord.

Dreigende luchten boven Groningen. (Foto: Thijs Kortekaas)

8) Gerommel in de verte

Hoe het in de verte tekeer ging, wist Jeroen ook mooi in beeld te brengen vanuit de Stad Groningen.

9) Grote hagelstenen over de grens

Het onstuimige weer trok ook over Duitsland. Net over de grens bij Ter Apel, in Haren (Ems), wist iemand goed in beeld te brengen hoe groot de hagelstenen waren die naar beneden vielen.

10) Wateroverlast

De buien zorgden in het Duitse Leer en Papenburg voor veel wateroverlast. Inderdaad, dat kan minder.

Ook voor zondagmiddag en -avond geldt een waarschuwing voor het noordoosten van het land. In onze provincie, Drenthe, Friesland en Overijssel, kunnen onweersbuien ontstaan waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen. Ook is hagel is dan mogelijk.