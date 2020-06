Politie zet Delfzijlster (28) in cel na vernielingen en bedreigingen in Garrelsweer

Een 28-jarige man uit Delfzijl heeft afgelopen nacht in de cel mogen doorbrengen nadat hij voor opschudding had gezorgd in Garrelsweer. Omdat de Delfzijlster zich bij zijn aanhouding vervelend gedroeg tegenover agenten, werd hij uiteindelijk gearresteerd.

De politie werd opgetrommeld nadat de man aan de Stadsweg in Garrelsweer met zijn auto tegen twee geparkeerde auto's was gebotst en vervolgens ook nog twee tuinen vernielde, laat een politiewoordvoerder weten. Toen buurtbewoners daarop verhaal kwamen halen bij de Delfzijlster, bedreigde hij hen met een mes, waarna de man in zijn beschadigde auto wegreed richting Delfzijl.

In de kraag gevat

Nadat de buurtbewoners hier melding van hadden gemaakt, zette de politie de achtervolging in. Ook een eenheid van de marechaussee kwam daarbij assistentie verlenen. Aan het M. van Coehoornplein in Delfzijl werd de auto van de man aangetroffen en niet veel later werd de Delfzijlster ook in de kraag gevat.

Recalcitrant

'Het bleek dat hij niet over een rijbewijs beschikte en de man bleek daarnaast onder invloed van drugs en alcohol te zijn. Omdat hij zich tegenover de agenten zo recalcitrant gedroeg bij zijn aanhouding, is hij aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Groningen', aldus de politiewoordvoerder.

Tegen de Delfzijlster wordt proces verbaal opgemaakt.