Nieuwe camperplaats in Grootegast: 'We gaan een jaar eerder open dan gepland'

Dat is op zich mooi, maar daardoor is er volgens de Nederlands Kampeerauto Club (NKC) wel een groot tekort aan camperplaatsen ontstaan. Alex Diepstra in Grootegast springt in dat gat en opent over enkele weken achter zijn huis een camperplaats en die gaat een jaar eerder open dan de bedoeling was.

Twaalf campers

Achter de woning van Diepstra en zijn vrouw aan de HavInga's Reed is een camperplaats gerealiseerd voor twaalf campers. De Kleine Molenpolder hebben ze het genoemd.

Diepstra: 'Vijf jaar geleden hebben we deze woning met een flinke lap grond gekocht. Omdat wij zelf ook wel eens met de camper op vakantie gingen bedachten we op een gegeven moment dat dit een mooie plek voor campers zou zijn. Samen met de NKC hebben we een plan gemaakt en dat ingediend bij de toenmalige gemeente Grootegast. De vergunning was snel binnen en toen konden we beginnen.'

Bescheiden en 'basic'

De camperplaats is bescheiden en 'basic' van opzet. Diepstra: 'Een camper moet op een stevige ondergrond staan, er moet stroom en water zijn. Ook moet er genoeg ruimte omheen zijn zodat de luifel van de ene camper de andere camper niet raakt. En het liefst is er ook een plek waar je een chemische toilet kunt legen. Dat hebben we hier allemaal en meer heeft een camperaar niet nodig. Zelf hebben ze verder alle voorzieningen aan boord.



En nee, een toiletgebouw hebben ze dus niet. Niet nodig.

Een stevige ondergrond, stroom en water. Meer heeft een camperaar niet nodig (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Geen groot businessplan

Diepstra is techniekdocent aan het csg Selion in Groningen, een school voor voortgezet onderwijs. De camperplaatsen doet hij 'erbij'.

Je moet het meer zien als hobby. Het docentschap blijft mijn hoofdberoep Alex Diepstra

'Er zit geen verdienmodel of groot businessplan achter. Je moet het meer zien als hobby. Het docentschap blijft mijn hoofdberoep. Collega's en vrienden noemen me gekscherend wel eens campingbaas, maar dat wil ik absoluut niet zijn.'

Behapbaar

Hoewel er achter de woning ruimte genoeg is om uit te breiden, is die behoefte er niet. Diepstra: 'Het moet leuk en behapbaar blijven. Op deze manier blijft het kleinschalig en betaalbaar voor onze gasten en hebben wij er nauwelijks omzien naar. We kunnen gewoon ons werk blijven doen.'

Aanvankelijk was het plan om De Kleine Molenpolder volgend jaar te openen, maar door de grote vraag naar camperplaatsen hebben de Diepstra's besloten om per 1 juli aanstaande open te gaan. 'We kregen via de NKC veel vragen of we al open waren. Door corona is het overal hartstikke druk. Daarom hebben we er een schepje bovenop gedaan en alles versneld aangelegd. Alleen de stopcontacten nog en dan is het klaar.'

