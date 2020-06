Nieuw Ajax-shirt komt voormalige Forward-leden bekend voor: 'Je reinste plagiaat'

'Wat onze eerste reactie was? Dat heeft Ajax goed van ons afgekeken', zegt Marnix Feikens. Net als de andere zes bestuursleden kon hij er niettemin smakelijk om lachen.

'We hebben nog wat oud-leden die nu advocaat zijn. Die hebben we meteen contact laten opnemen met Ajax, want dit is je reinste plagiaat', vult hij glimlachend aan. 'Nee, gekheid natuurlijk. Het getuigt van onze goede smaak', zegt hij met een dikke knipoog.

Komt het nieuwe uitshirt van Ajax overeen met het lustrumpak van Forward? Oordeel zelf

Lustrumpakken

De 25-jarige student maakte twee jaar geleden deel uit van het Forward-bestuur toen de studentenvoetbalvereniging haar 115-jarig bestaan vierde. 'Daar hingen we een thema aan en dat werd het EK '88', weet Feikens nog goed.

Hij schakelde vervolgens een vriendin, die grafisch vormgever is, in om bijpassende lustrumpakken voor het bestuur te ontwerpen. 'Zo kwamen we op het tenue van het Nederlands elftal in 1988, maar dan in de clubkleuren van Forward', legt hij uit.

Geen reactie

Nadat de bestuursleden van Forward het lustrumfeest in stijl vierden, gingen de studenten allen hun eigen weg. De lustrumpakken werden opgeborgen en dreigden een anoniem bestaan te krijgen op menig zolderkamer, tot deze week.

'We hebben Ajax er via social media nog op geattendeerd dat het geweldige idee voor hun uitshirt twee jaar geleden al in Groningen geboren is, maar helaas hebben we er geen reactie op gehad.'

Ajax-shirt voor Forward?

Om het nieuwe uittenue aan het grote publiek kenbaar te maken, pakte Ajax het deze week overigens groots aan. Diverse seizoenskaarthouders, oud-spelers, zakenrelaties en mediarelaties van de Amsterdammers kregen een gratis tricot overhandigd.

Wat Feikens betreft, wordt zijn voormalige cluppie Forward daar aan toegevoegd. 'Dan praten we nergens meer over', lacht de Stadjer, die inmiddels in Amsterdam studeert en bij WV-HEDW voetbalt. 'Dan zorg ik persoonlijk dat die een mooi plekje in het clubhuis van Forward krijgt.'