Campinghouders opgelucht: toiletten weer open

‘Zeep, zeep en nog meer zeep. En niet te vergeten handdoekjes. We hebben echt heel veel opgehangen de afgelopen week', zegt Ramona Mulder van camping de Watermolen in Opende. ‘En regeltjes... We zijn normaal niet zo van de regeltjes, maar we hebben ze nu toch maar allemaal opgeschreven en opgehangen.’

Opluchting

Het is een grote opluchting voor de campinghouders, want het hoogseizoen staat op punt van beginnen. De afgelopen weken mochten campings in Nederland in verband met de coronamaatregelen wel open, maar moesten de toiletgebouwen gesloten blijven. Dit om er voor te zorgen dat kampeerders voldoende afstand tot elkaar hielden.

Maar vanaf vandaag mogen de toiletgebouwen ook weer open, waardoor er plaats is voor kampeerders die geen eigen toilet hebben.

Heel frustrerend

Blijdschap dus bij Ramona Mulder en haar man André Ruijtenberg.

'De afgelopen periode was toch wel heel frustrerend' zegt André. 'Toiletten bij tankstations langs de snelweg waren open, maar de toiletten op de campings waren dicht. Terwijl wij campinghouders toch vooral afgerekend worden op de reinheid van onze toiletblokken. Maar de gasten kunnen nu gelukkig weer gewoon komen.'

Aardig blijven

Alle toiletgebouwen zijn voorzien van extra zeep en handdoeken en overal hangen borden om bezoekers op de regels te wijzen.

‘Maar de grootste uitdaging is toch dat mensen aardig voor elkaar blijven’, zegt Ruijtenberg. 'Het kan best zijn dat je een minuutje langer moet wachten als je wilt afwassen. Als mensen daar rustig onder blijven, is er niets aan de hand, want 95 procent van alle activiteiten zijn bij ons in de open lucht.'

Gezonde spanning

De campinguitbaters zijn benieuwd hoe dat zal gaan. Ramona Mulder: 'We hebben een gezonde spanning voor de heropening, want we hebben geen zin om politieagentje te gaan spelen. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.'

