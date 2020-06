Vanaf vandaag meer bezoek voor verpleeghuizen: 'Heel fijn voor onze bewoners'

Het was volgens het kabinet sneller dan verwacht, maar het kon voor bewoners van verpleeghuizen niet snel genoeg: vanaf maandag mogen bewoners weer meer dan één bezoeker per keer ontvangen.

Uiteraard gelden nog steeds voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en er blijven gezondheidschecks. Ook kun je niet zomaar binnenlopen, maar moet je als bezoeker een afspraak maken.

Bewoners

'De versoepeling is vooral heel fijn voor de bewoners', vertelt bestuurder Geke Blokzijl van Noorderzorg. Het woonzorgcomplex Van Julsingha in Delfzijl, dat onder Noorderzorg valt, was al een van de eersten die mocht testen met bezoekregelingen. 'Eerst betekende dit één bezoeker per bewoner, maar de laatste weken mochten er al meer mensen tegelijk langskomen', aldus Blokzijl.

In de andere verpleeghuizen van Noorderzorg gold, net als voor alle andere instellingen in de provincie, nog de restrictie van één bezoeker. Vanaf maandag vervalt dat en mogen ook daar meerdere mensen langskomen.

Kiezen

'Het was voor sommige bewoners best lastig dat er maar één vaste bezoeker mocht komen. Want als je twee kinderen hebt, wie kies je dan? Dat hoeft nu gelukkig niet meer', aldus Blokzijl.

Voorlopig mogen er twee bezoekers tegelijk komen. Dit zijn nog steeds vaste bezoekers, zoals bijvoorbeeld kinderen of goede vrienden Geke Blokzijl - Noorderzorg

Toch betekent de versoepeling niet dat er ineens hele families over de vloer mogen komen. Blokzijl: 'Voorlopig mogen er twee bezoekers tegelijk komen. Dit zijn nog steeds vaste bezoekers, zoals bijvoorbeeld kinderen of goede vrienden.'

Begeleiding

Wat wel soepeler is, is de begeleiding. 'Mensen die vaker zijn geweest, begeleiden we niet meer vanaf de ingang naar het appartement van de bewoner. Ze mogen daar zelf heen lopen, al moeten ze wel beloven niet door het complex te gaan dwalen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ook als mensen met de bewoner naar buiten willen, dan kan dat nu zonder begeleiding.'

Ook voor personeel is het fijn dat er meer bezoek mag komen, stelt Blokzijl. 'Het gaat weer een beetje terug naar normaal. En dat heeft een positief effect op de bewoners, wat voor het personeel ook prettig is. Want daarvoor ga je in de ouderenzorg werken.'

