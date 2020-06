Eerste verdachte in mensensmokkelzaak voor rechter (update)

De man wordt verweten dat hij negentien mensen vervoerde in een bestelbusje dat plaats had voor acht personen. De reizigers, onder wie een vier maanden oude baby, zaten op een provisorisch ingebouwde bank in de bus. Alleen de bestuurder, de verdachte, had een veiligheidsgordel. De man wordt naast mensensmokkel ook poging tot zware mishandeling verweten.

Knalgele touringcar

De Moldaviër zit sinds november vast. Sinds de zomer van 2018 kwam een stroom van asielzoekende Moldaviërs naar Nederland. Een groot deel werd naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel gebracht.

Naast de 34-jarige Moldaviër werden nog eens vijf landgenoten ingerekend. Onder hen een 57-jarige bestuurder van een knalgele touringcar waar 65 asielzoekers uitstapten.

Uitbraak corona

Vijf van de zes verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Een van hen zit in Oekraïne vast. Er is om zijn uitlevering gevraagd. Slechts twee verdachten hebben aangegeven dat zij bij de behandeling van hun strafzaak in Nederland aanwezig willen zijn. Wanneer zij naar Nederland komen, is nog onbekend. Door de uitbraak van het coronavirus is het uitreizen naar Nederland nog niet mogelijk.

Update: De rechtszaak is stilgelegd, omdat de advocaat de rechter heeft 'gewraakt'. Dit betekent dat een procedure wordt gestart om de objectiviteit van de rechter te beoordelen.

