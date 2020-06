Nieuw bestuur wil circuit in Vledderveen in leven houden

De baansport in Vledderveen was op sterven na dood. Op het terrein naast het vliegveldje in Stadskanaal is de afgelopen weken veel achterstallig onderhoud gepleegd. Het nieuwe bestuur onder aanvoering van voorzitter Henk Ratering zag de noodzaak.

Renovatie

'We hebben dit gedaan zodat dit niet verloren gaat', vertelt hij. Samen met nog drie bestuursleden is hij begonnen aan de renovatie. De gras- en speedwaybaan kreeg de meeste aandacht. Het motorcrosscircuit was sl eerder op de schop gegaan.

De speedway en grasbaan op het ciruit van Vledderveen (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Enorme opgave

'We vormen nu met vier jongens van gemiddeld 35 jaar het bestuur. Daarnaast zijn we ook allemaal actief als coureur. We zijn bezig om de accommodatie voor het eind van het jaar weer op peil te hebben.' zegt Ratering.

Het was eerst de bedoeling om met een deel van het oude bestuur verder te gaan. Maar al snel bleek dat Ratering met de hulp van de andere vrijwilligers voor de enorme opgave kwam te staan.

'Het oude bestuur heeft het twintig jaar heel hard z'n best gedaan. Ik denk dat wij de komende twintig jaar de mooie hobby en sport in leven moeten houden', klinkt het optimistisch.

De missie lijkt al haast geslaagd zonder dat er nog maar een wedstrijd is georganiseerd. Er ontstaat rond de klok van enen zelfs een file voor de ingang, voor het grootste deel veroorzaakt door de coronamaatregelen.

Filemeldingen

'Het is de bedoeling dat we elke zondagmiddag bij de filemeldingen op Radio Noord genoemd worden dat er van Vledderveen naar Onstwedde en omgekeerd een file staat van minimaal vijf kilometer', zegt Ratering met een vette knipoog.

Dan serieus: 'Iedereen moet van tevoren geregistreerd worden met naam en geboortedatum. Daarnaast wordt er gecontroleerd of je aangemeld bent en betaald hebt. Want zonder geld kunnen we de accommodatie hier niet runnen.'

Voorzitter Henk Ratering bij de motorcrossbaan (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Onder voorbehoud

Vanwege de coronacrisis is het nog onzeker wanneer er een wedstrijd gehouden kan worden. Op 6 september staat er onder voorbehoud een grasbaanwedstrijd op het programma. Een week later kan er heel misschien een wedstrijd uit de serie van het noordelijke DMX kampioenschap motorcross gehouden worden.

Ratering verheugt zich er op, maar weet tegelijkertijd ook dat de MRTO Vledderveen afhankelijk is van de versoepeling van de coronamaatregelen. Dus is het logisch dat hij verder kijkt dan alleen dit jaar.

Meer disciplines

'Er komen veel meer disciplines aan bod dan wat er in het verleden gebeurde. Het is niet alleen grasbaan, speedway en motorcross. Er komt ook ruimte voor races van zitmaaiers met een 600 cc wegracebak erop. En een Duitse dirt kart club komt ook deze kant op. Allemaal verschillende dingen die het nog leuker maken dan dat het was.'