Woningcorporatie Acantus gaat minder woningen verloten

Woningcorporatie Acantus gaat woningen niet meer toewijzen via loting, maar op basis van inschrijfduur. Hierdoor verwacht Acantus dat woningzoekenden in Noord en Oost-Groningen sneller een woning hebben op de gewenste plek.

Een klein deel van de woningen blijft Acantus aanbieden via loting, zodat ook mensen die snel een woning nodig hebben, kans maken. Het aanbod waarop via inschrijfduur of loting geen reacties komt, is direct beschikbaar.

'Uit onderzoek blijkt dat mensen in deze regio heel goed weten waar ze willen wonen. Bijvoorbeeld in een bepaalde wijk of in de buurt van familie. Door dit nieuwe systeem verwachten we dat mensen sneller op die plek terechtkomen. Eerder reageerden die mensen misschien ook op woningen die toch niet helemaal aan hun eisen voldeden en moesten ze vervolgens weer verder zoeken', zegt woordvoerder Marijke Hoekstra van Acantus.

Nieuwe website

Twee jaar geleden is Acantus begonnen met het evalueren van het toewijsbeleid. 'We hebben iedereen geraadpleegd. Er zijn sessies geweest met gemeenten, huurdersorganisaties en woningzoekenden. Op 30 juni wordt een nieuwe website gelanceerd waarop elke dag nieuwe woningen komen te staan', aldus Hoekstra.

Woningzoekenden hebben een week de tijd om te reageren. De gemiddelde wachttijd voor een woning via Acantus is nu zes tot negen maanden.

