Groningers roeien Elfstedentocht in twee dagen

Normaal zouden ze de tocht van 200 kilometer binnen 22 uur kunnen voltooien, maar vanwege de coronamaatregelen roeiden ze nu met een kleiner team. Bovendien maakten ze de tocht in een boot die gebouwd is in de jaren vijftig.

'Daarom hebben we besloten om de tocht over twee dagen te verdelen en te overnachten in een oude zeilkampboerderij', vertelt Frank Admiraal.

De boot is gebouwd in de jaren vijftig (Foto: Eigen foto)

Het trio werd afgewisseld door een ander driekoppig team. 'Als zij in de boot plaatsnamen, stapten wij op de fiets. Zo hebben we de tocht roeiend en fietsend volbracht', zegt Admiraal.

De tocht wordt fietsend en roeiend volbracht (Foto: Eigen foto)

Frank, Tekla en Peter hebben de afgelopen tijd hard getraind. 'Het andere team kon dat niet, maar ze hebben toch meegeroeid, dus eigenlijk is hun prestatie extra knap', vindt Frank Admiraal.

Kruisje

Het doel is om de Elfstedentocht van volgend jaar serieus aan te pakken. Maar we hebben nu ook al een Elfstedenkruisje verdiend, lacht Admiraal. Dat kruisje is gemaakt door Peter van Dijk zelf.

Het Elfstedenkruisje dat Peter van Dijk heeft gemaakt (Foto: Eigen foto)

