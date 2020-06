Ouderenzorginstellingen gaan verschillend om met versoepelen bezoekregeling

De bezoekregelingen in de ouderenzorg zijn versoepeld en de Groningse ouderenzorginstanties zijn blij dat hun bewoners weer meer bezoekers mogen ontvangen. De organisaties gaan verschillend om met de versoepeling.

Het is een puzzel, erkennen ze bij zorgorganisatie ZINN. De vier vaste bezoekers per bewoner mogen bij ZINN afkomstig zijn uit twee huishoudens. Kinderen onder de achttien jaar zijn nog niet welkom, maar voor baby's tot zes maanden wordt een uitzondering gemaakt. ZINN hoopt in de regeling in juli verder uit te breiden.

Bezoekers worden met een infraroodthermometer getemperatuurd en ze krijgen alle richtlijnen voor hygiëne en het houden van afstand mee. Verder doet ZINN voor bewoners de restaurants weer open. Dat is goed voor het onderlinge sociale contact, stelt woordvoerder Marloes Lok. 'Maar dat is echt alleen voor bewoners', benadrukt ze.

Bij ZINN houden ze vooralsnog ook de bezoekerstenten in stand. Daar zit bezoek aan de ene kant van een plastic scherm en de bewoner aan de andere kant. Zo kunnen nog drie andere personen ook op bezoek komen. 'Die mensen komen het pand niet binnen, dus daar is meer bezoek mogelijk', aldus de woordvoerder. 'Het blijft schipperen. Je wilt ook dat iedereen aan z'n bezoek komt, dat iedereen de gelegenheid heeft.'

'Wij zijn blij verrast door de snelheid van de verdere versoepeling van de bezoekregeling', meldt de Hoven op haar website. De Hoven biedt zorg en onderdak aan (dementerende) ouderen op diverse locaties in Noord-Groningen, zoals Vliethoven in Delfzijl en Twaalfhoven in Winsum. Niet alleen de bezoekregeling is met ingang van maandag verruimd, de bewoners mogen voorzichtig aan ook weer naar buiten.

De details van de bezoekregeling verschillen per locatie. Uiteraard blijven de strenge hygiëneregels van kracht. Als het coronavirus toch weer ergens opduikt, is bezoek op die locatie voorlopig niet meer toegestaan.

Het is wikken en wegen tussen veiligheid en welzijn, blijkt uit de toelichting van de Hoven: 'We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen, maar proberen ook te kijken naar de ‘menselijke maat’ en wat vanuit welbevinden van de bewoners/cliënten wenselijk is. Hoe lastig dat ook is binnen de huidige regelgeving.'

Ook op de acht locaties van Zorggroep Meander geldt vanaf deze week een versoepelde bezoekregeling. Maar de uitvoering verschilt per locatie, zegt woordvoerder Renate Weiland: 'We gaan zorgvuldig te werk. Er mogen twee of soms ook meer bezoekers komen, of ze mogen langer blijven. Er zijn diverse varianten. Dat heeft onder meer te maken met het gebouw. Kunnen we zorgen voor een aparte in- en uitgang, zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om het bezoek te begeleiden? En natuurlijk hangt het ook af van de behoefte van de bewoners: wat willen ze zelf?'

Zorgorganisatie Dignis pakt het op haar locaties voor ouderenzorg net weer wat anders aan. Daar zijn per bewoner maximaal twee vaste bezoekers per week welkom. Woordvoerder Siets Nobel: 'Bij een eventuele besmetting wordt gekeken wat kan. Dat verschilt per locatie. Je zou ook één afdeling kunnen sluiten in plaats het hele gebouw.'

Zorggroep Oosterlengte kiest voor maximaal twee bezoekers per bewoner tegelijkertijd, maar er zit geen maximum op het aantal 'vaste' bezoekers. Eigenlijk mag iedereen op vaste tijden weer op bezoek komen, mits gezond en dus niet meer dan twee tegelijk.

Bij Zorggroep Groningen zijn ze nog niet zover. De bestaande bezoekregeling van maximaal één vaste bezoeker per bewoner geldt daar nog steeds. Die regeling wordt momenteel geëvalueerd door het bestuur, het managementteam en de cliëntenraden.

'Aan de hand van de uitkomst van de evaluatie besluit de raad van bestuur uiterlijk woensdag of de locaties van Zorggroep Groningen al dan niet door kunnen naar fase twee', zo is op de website te lezen.

Tot op heden had Zorggroep Groningen verschillende regimes bij de vier locaties, maar het is de bedoeling dat dit straks hoe dan ook verleden tijd is. 'Dat gaan we allemaal gelijktrekken', aldus woordvoerder Kirsten Muntendam van de organisatie. 'De intentie is wel om te versoepelen.'

Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde bij het UMCG, herkent de worsteling van de ouderenzorg: 'Ik hoor ook wel geluiden uit het veld dat familieleden mopperen: 'Waarom mag ik maar een half uurtje op bezoek komen, en ergens anders mogen ze dat veel langer?' En die kritiek wordt geventileerd naar de zorgmedewerkers.' De medewerkers moeten dus in die gevallen uitleggen waarom de regeling is zoals die is.

Daarnaast maakt het personeel zich soms zorgen over het besmettingsgevaar dat - in elk geval in theorie - weer toeneemt. Zuidema begrijpt dat, maar voor het welzijn van de ouderen is het belangrijk dat ze weer meer bezoekers mogen ontvangen, stelt hij.

Bovendien is de situatie anders dan in maart toen de verpleeghuizen halsoverkop op slot gingen: 'We hebben nu een beleid ontwikkeld. Als er nu een besmetting opdoemt, kunnen we meteen bijsturen. We kunnen testen en we kunnen contactonderzoek doen.'

