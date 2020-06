Oosterpoort decor voor Groningse raadsvergaderingen: 'Weer fatsoenlijk in debat'

De Oosterpoort in Stad (Foto: Herman Hummel / Groningen in Beeld)

In de Oosterpoort is meer ruimte dan in het Provinciehuis, waar de gemeenteraad door de verbouwing van het Stadhuis zou vergaderen. Die ruimte is nodig om de anderhalvemeterregel te kunnen naleven.

45 raadsleden, acht collegeleden en meer

De vergaderingen vinden voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer fysiek plaats. Bij de raadsvergaderingen zijn 45 raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en andere ondersteunende functies aanwezig.

De huidige regels, waarbij maxima zitten aan het aantal mensen dat in een theater bijeenkomt, gelden niet voor raadsvergaderingen. De anderhalvemeterregel moet wel gerespecteerd worden.

Je kan tenminste weer fatsoenlijk met elkaar in debat Amrut Sijbolts, raadsnestor

Raadsnestor Amrut Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland) is blij dat de gemeenteraad na ruim drie maanden weer fysiek bijeenkomt. 'Je kan tenminste weer fatsoenlijk met elkaar in debat', zegt hij. 'In digitale vergaderingen is dat niet te doen. Daar moet iedereen keurig op zijn beurt wachten. Bovendien kost het veel meer energie om een vergadering vanuit huis te volgen.'

Slecht begin

De eerste digitale raadsvergadering op 22 april begon anderhalf uur later dan gepland door technisch malheur. Later ging het beter, maar raadsleden konden elkaar via de computerschermen niet in de ogen kijken.

'De vorm draagt bij aan de kwaliteit van het debat. Fysiek debatteren werkt nou eenmaal beter. Het is gebleken dat digitaal vergaderen eigenlijk niet mogelijk is', concludeert Sijbolts. De raadsnestor vindt de tijdelijke locatie bovendien symbolisch: 'de politiek komt terecht op de plek waar het thuishoort, in het theater.'

Lagerhuisopstelling

De vergadering vindt plaats in de 'Lagerhuisopstelling', zoals bekend van debatten in Groot-Brittannië. De raadsleden zitten op de tribune van de kleine zaal, waarbij de ene helft aan de ene kant van het podium zit en de andere helft aan de andere kant.

Op het podium zit de voorzitter van de vergadering en het college van burgemeester en wethouders.

Publiek

Publiek is in beperkte mate weer welkom bij de vergaderingen, net als pers. 'De vergaderingen in de Oosterpoort zijn ook digitaal te volgen', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Financiën en algemene beschouwingen

Tijdens de eerste vergadering, op 24 juni, staat een debat over de financiële resultaten van de gemeente in 2019 op de planning. Op 1 juli vinden de algemene beschouwingen plaats. Daarin geven alle twaalf partijen hun visie op de besteding van gemeentelijke middelen in 2021.

Of er ook na het zomerreces in de Oosterpoort wordt vergaderd, is nog niet bekend. Dat hangt af van de mate waarin vastgehouden wordt aan de anderhalvemeter-maatregel, laat de gemeente weten. De Oosterpoort is in ieder geval tot het kerstreces beschikbaar.

De mogelijkheid om fysiek te vergaderen wordt zo belangrijk gevonden dat we er geld voor overhebben Woordvoerder gemeente Groningen

Er zijn kosten verbonden aan het vergaderen in de Oosterpoort. 'De mogelijkheid om fysiek te vergaderen wordt zo belangrijk gevonden dat we dat ervoor over hebben', zegt de woordvoerder. 'Hoeveel geld het precies extra kost is nog niet duidelijk, maar dat de Oosterpoort eigendom van de gemeente is, helpt mee in het drukken van de kosten.'

Commissievergaderingen

De wekelijke vergaderingen van raadscommissies vinden ook na de zomervakantie plaats in het tijdelijke Stadhuis aan de Radesingel in Stad en in het provinciehuis. Daar is vanaf augustus ook weer ruimte voor publiek, insprekers en pers: nu zijn die nog niet welkom.

