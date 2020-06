Coronaproof cruiseschip vaart weer uit: 'Het wordt wel een andere beleving'

'We mogen eindelijk weer los', zegt Van der Veen dan ook opgelucht.

Met de twee 'varende hotels' die het duo in de vaart heeft, kunnen vakantiegangers fiets-/vaarvakanties boeken. De gasten maken een fietstocht van 30 tot 40 kilometer om vervolgens aan boord te slapen en te eten.

Roy van der Veen (links) en Johan ten Kate op het dek van De Fluvius (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Aanpassingen

Door de nodige aanpassingen door te voeren, zijn de 'Magnifique' en de 'Fluvius' volgens Van der Veen helemaal coronaproof.

'Op de vloeren hebben we belijning aangebracht, er is eenrichtingsverkeer en op de tafels hebben we schotten geplaatst zodat je maar met twee mensen aan tafel kunt zitten. Verder hebben we de groep in tweeën gesplitst. Het wordt wel een andere beleving.'

Boekingen binnenhalen

Maar wel een beleving die geld in het laatje van de ondernemers brengt. Dat is nodig, want afgelopen winter werd een tweede schip gekocht. 'Als onze cruiseschepen dit seizoen niet meer varen, wordt het heel lastig', zei Van der Veen eind april nog. Nu er weer vakanties geboekt kunnen worden, willen de ondernemers de boot niet missen.

'Ons reisbureau zit er bovenop om boekingen binnen te krijgen. Een hoop boekingen zijn al verschoven naar het einde van dit seizoen of naar volgend seizen. We storten ons nu helemaal op de Duitse en Nederlandse markt.'

