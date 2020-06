Te weinig leerlingen: Basisschool in Meedhuizen sluit jaar eerder dan gepland

De Medezeggenschapsraad (MR), de overgebleven ouders en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland zijn het hierover eens geworden.?

Jaar eerder dan gepland

De school in Meedhuizen zou pas een jaar later sluiten. In 2021 zou het gebouw aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt. Besloten was al dat niet meer te doen, gezien het teruglopende aantal leerlingen. De hoop was dat de school tot die tijd nog genoeg kinderen zou hebben, maar dat blijkt nu niet het geval.

Te weinig leerlingen

MR-woordvoerder Siert van der Laan: 'Uitgangspunt voor het schooljaar 2020/2021 was negentien leerlingen, maar doordat enkele ouders ervoor kozen om hun kinderen al eerder naar een andere school over te plaatsen, bleven er nog slechts negen leerlingen over, waardoor meer ouders zich afvroegen of hun kind daarbij gebaat was. Ten slotte hebben ook de ouders van de laatste kinderen besloten om elders naar school te gaan.'

De helft van de leerlingen van OBS Meedhuizen verhuist vanaf volgend schooljaar naar Siddeburen en de andere helft heeft gekozen voor een school in respectievelijk Wagenborgen, Appingedam of Delfzijl. Er vallen geen ontslagen: alle leerkrachten hebben een nieuwe werkplek gekregen binnen onderwijsstichting Marenland.

Mooie herinneringen

Met de sluiting van de school in Meedhuizen komt een einde aan 170 jaar onderwijs in het dorp en dat doet pijn. Van der Laan: 'Mijn eigen kinderen krijgen hier nu onderwijs. Net als veel andere oud-leerlingen heb ik mooie herinneringen aan de school. Dat merkte je ook wel tijdens de reünie die we in 2012 organiseerden. Daar kwamen ontzettend veel mensen op af.'

Diezelfde belangstellenden kunnen op 27 juni afscheid nemen van de school. 'We gaan er zo goed en zo kwaad als de anderhalvemeter-samenleving het toelaat er een mooi afscheidsfeest van maken.'