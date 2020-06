Ulrumer na de 24 Uur van Le Mans: ‘Max was woest en ik heb het halve huis afgebroken'

‘Max was echt woest en ik heb het halve huis afgebroken. Dit is echt balen’. Oud-Ulrumer Atze Kerkhof is de dag na de virtuele 24 uur van Le Mans nog steeds zwaar teleurgesteld dat zijn raceteam door storingen in de software een enorme sof beleefde.

Zaterdagmiddag om drie uur staan vijftig teams achter hun computer aan de start van de 24 uur van Le Mans. Dat is in het echt een van de meest prestigieuze en historische autoraces ter wereld. Maar ook de zogeheten SIm-race (simulatierace) van Le Mans is uitgegroeid tot een van de grootste racehappenings in de wereld.

Tientallen miljoenen kijkers

Via een groot aantal tv-zenders en via livestreams zaten dit weekend wereldwijd tientallen miljoenen autosportliefhebbers aan de buis of computer gekluisterd om de digitale race van Le Mans te volgen.

Onder meer Formule 1-coureurs Max Verstappen, Lando Norris, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Charles Leclerc en oud-wereldkampioen Fernando Alonso rijden in verschillende teams vanuit hun huis een race die nauwelijks van echt te onderscheiden is.

‘Dit is zo zuur’, vervolgt Kerkhof maandagmorgen tijdens zijn ontbijt. ‘Je moet je voorstellen dat hier een maand voorbereiding aan te pas komt, waarin een team van engineers acht uur per dag bezig is om alles in de puntjes voor ons voor te bereiden. Dat kost tienduizenden euro’s. En dan gaat het uiteindelijk mis door softwarestoringen bij de organisatie...’

Dit kost tienduizenden euro’s, en dan gaat het mis door softwarestoringen Atze Kerkhof - teambaas en coureur

Crash

Kerkhof, die na een abrupt einde van zijn shorttrack-loopbaan in de racerij belandde en uitgroeide tot een van 's werelds beste Sim-racers, is teambaas en coureur van Team Redline met daarin ook F1-coureurs Max Verstappen (Red Bull) en Lando Norris (McLaren) en Greger Huttu, een van de beste Sim-racers ter wereld.

In het begin van de race gaat Redline als een speer. Max Verstappen rijdt het team al snel bij de eerste drie van het veld. Atze neemt het dan van Max over en rijdt naar de kop en bouwt een voorsprong op van een halve minuut. Lando Norris komt dan in de auto te zitten, levert wat seconden in maar het team gaat nog riant aan de leiding.

Midden in de nacht gaat het mis als Max Verstappen weer in de auto zit. Door storingen in het softwaresysteem krijgt Max te maken met screen freezes (stilstaand computerbeeld) waardoor hij eerst naast de baan in het grind belandt en later crasht. ‘Het beeld blijft dan een een paar seconden stilstaan. Dan weet je niet meer waar je bent. Een andere coureur raakte Max, maar daar kon hij ook niets aan doen’.

Daardoor verliest het team vier minuten. Kerkhof zet de inhaalrace in en rijdt fantastische rondetijden. Sneller dan alle andere racers. Maar dan slaat het onheil opnieuw toe.

De computer nam het over

‘De kunstmatige intelligentie van de computer nam de besturing van de wagen plotseling van mij over. Ik kon helemaal niets meer. Daarna was het over’. Via de sociale media werden daardoor door veel mensen vraagtekens gezet bij de computers van Team Redline.

Max heeft thuis de vijf beste computers ter wereld staan. Die wil alleen maar winnen Atze Kerkhof, teambaas en coureur

‘Het probleem ligt niet bij ons, maar bij de software van de organisatie. Wat denk jij. Max heeft bijvoorbeeld thuis de vijf allerbeste computers ter wereld staan. Die wil alleen maar winnen. Niet alleen wij hadden er last van, ook vele andere teams. Het was een spektakel van storingen. Wij hadden gewoon domme pech’, pareert de 33-jarige geboren Ulrumer.

Dat resulteert in een woedeuitbarsting van Max Verstappen die ook te zien en te horen is op de televisie. ‘Max was vooral boos voor het team. Hij weet hoeveel voorbereiding er is ingestoken. Bovendien racet hij om te winnen. En als er dan dit gebeurt, ja dan voel je je zwaar voor lul gezet. Zo voelt het bij mij ook’.

Je voelt je zwaar voor lul gezet Atze Kerkhof - teambaas en coureur

De zere vinger

Vorig jaar ging om dezelfde reden de 24 uur van Le Mans ook de mist in voor het team Redline. ‘We moeten dit maar eens even laten bezinken. Maar zo heeft het geen zin om weer een race te houden. De leverancier van de software moet maar eens de zere vinger op de juiste plek leggen…’

Ondanks het slechte resultaat kijkt Kerkhof ook wel met trots terug. ‘Door mijn werkzaamheden [hij is manager van drie bedrijven in de Simracewereld -red.] race ik niet zo vaak meer. Maar dit is fantastisch om mee te maken. Miljoenen mensen in de hele wereld kijken mee. De druk zat er ook goed op toen we begonnen.’

Zelfs tijdens de 24 uur van Le Mans managet Kerkhof behalve Team Redline ook twee andere deelnemende simraceteams. ‘Ik heb zondagmorgen vroeg nog anderhalf uur kunnen slapen. Je moet natuurlijk altijd klaar staan als er iets gebeurt. Dat zag je heel goed toen Max crashte.'

De snelste rondes

De Ulrumer reed tijdens de virtuele 24 Uur van Le Mans de snelste rondes, reed zijn team naar de kop en was goed voor een indrukwekkende inhaalrace. Begint het dan niet te kriebelen om vaker te racen?

'Natuurlijk is dit geweldig om te doen. Ik heb een keus gemaakt voor mijn bedrijven en daar steek ik alles in. Dat is mijn business, maar... zo’n mega- race-evenement doe ik er heel graag bij’, besluit Kerkhof.

Team Redline eindigt uiteindelijk als 28e in de virtuele 24 Uur van Le Mans, op 160 rondes van winnaar Rebellion Williams Esports.

