Culturele trekpleisters trekken mondjesmaat meer bezoekers: 'Mensen volgen braaf de pijltjes'

'Het voelt een stuk beter om weer open te zijn', zegt een opgeluchte Andreas Blühm.

Helemaal tevreden is de directeur van het Groninger Museum nog niet, want de bezoekerscijfers zijn nog niet om over naar huis te schrijven. Het museum trekt sinds de heropening gemiddeld duizend bezoekers per week. Normaal zijn dat er 2500, in een rustige zomer.

Drempel

'Het wordt weer een klein beetje meer', vertelt Blühm, die het jammer vindt dat bezoekers eerst over een denkbeeldige drempel heen moeten, want: vooraf reserveren. 'We hebben nu ook vaker no shows, mensen die gewoon niet op komen dagen.'

Ik vind de looproute persoonlijk heel leuk, mensen zien daardoor alles Andreas Blühm - directeur Groninger Museum

De bezoekers houden zich, op een enkeling na, over het algemeen goed aan de geldende coronamaatregelen, ziet de directeur. 'Laatst hadden we iemand die op de verkeerde dag langskwam en op een andere dag had gereserveerd. Toen zaten we helemaal vol, dus moesten we helaas streng zijn.'

Bezoekers moeten in één richting lopen (Foto: Heinz Aebi)

In het museum geldt eenrichtingsverkeer. Het publiek kan er niet omheen: de pijlen in huisstijl geel-groen maken het goed duidelijk. 'Ik vind die looproute persoonlijk heel leuk', zegt Blühm lachend. 'Mensen volgen braaf de pijltjes, waardoor ze alles zien. Ook onze vaste collectie, die toch een beetje ondergewaardeerd is.'

Wij hebben een wat ouder publiek, dat wellicht nog niet zo goed de straat op durft Andreas Blühm - directeur Groninger Museum

Verwachting

Het publiek weet het museum dus te vinden, al zijn de cijfers nog niet als vanouds. 'We zien dat er toch een bepaalde terughoudendheid is, zeker met het gebruik van openbaar vervoer. Wij hebben een wat ouder publiek, dat wellicht nog niet zo goed de straat op durft. Ik weet dat bij andere musea, met name in de Randstad, de situatie nog erger is.'

Verschillende werken in het Groninger Museum (Foto: Heinz Aebi)

Het Groninger Museum heeft nog een troef in handen. De tentoonstelling The Rolling Stones - Unzipped, met honderden voorwerpen uit de persoonlijke collectie van de bandleden, gaat halverwege november los. 'Ik hoop echt dat het ons dit jaar uit het slop zal trekken.'

De museumdirecteur kan alvast een tipje van de sluier oplichten. 'De tentoonstelling wordt groter van opzet. We gaan in plaats van twee, drie verdiepingen gebruiken. We gaan het ruimer inrichten, daardoor kunnen meer bezoekers komen en voorkomen we opstoppingen.'

Ook zet Blühm in op de komende zomervakantie. 'Mensen blijven veel in eigen land en gaan hun eigen regio herontdekken. Ik denk dat dat in ons voordeel zal werken. Ik hoop op veel nieuwe bezoekers.'

Expositie twee maanden langer

In het Veenkoloniaal Museum in Veendam werd net de laatste hand gelegd aan een tentoonstelling over Ploegschilder Jannes de Vries, toen het kabinet mededeelde dat het musea op slot moest.

Ik moest particulieren vragen of we hun werk langer mochten lenen Elise van Ditmars - conservator Veenkoloniaal Museum

'We hebben toen besloten om de opening uit te stellen', vertelt conservator Elise van Ditmars. 'Dat was voor mij heel gek, want je leeft daar echt naartoe. We hebben tot het laatste moment heel hard gewerkt om het af te krijgen, want het bleef lang onduidelijk of we dicht moesten.'

De tentoonstelling over het oeuvre van Jannes de Vries had afgelopen zondag ten einde moeten komen, maar loopt nu door tot halverwege augustus. En dat was niet zomaar geregeld. 'Veel werk dat hier nu hangt is door particulieren in bruikleen gegeven. Ik moest hen allemaal bij langs, om te vragen of we het langer mochten lenen. Gelukkig was dat geen probleem.'

Het gros heeft wel door dat het andere tijden zijn Elise van Ditmars - conservator Veenkoloniaal Museum

'Niets te klagen'

Een desinfectiezuil van Groninger karton herinnert bezoekers aan een van de vele coronamaatregelen. Het houden van 1,5 meter afstand blijkt in het Veendammer museum, met een oppervlakte van zo'n 1000 vierkante meter, geen probleem te zijn.

Komen bezoekers nog weleens langs zonder te reserveren? 'Ja, soms wel', zegt Van Ditmars. 'Maar het gros heeft wel door dat het andere tijden zijn. We zullen mensen nooit weigeren hoor. Zeker niet als ze van ver komen.'

De entree van het Veenkoloniaal Museum, met desinfectiezuilen van Groninger karton (Foto: Erik van der Wal)

Het museum heeft in vergelijking met de kleinere musea niets te klagen, zegt vrijwilliger Herman Kerlien, die voornamelijk achter de receptie werkt.

'Het scheelt echt dat we net een nieuwe tentoonstelling hebben. We krijgen tussen de twintig en dertig bezoekers per dag.' Ter vergelijking: vorig jaar trok het Veenkoloniaal Museum 27.000 bezoekers, gemiddeld zo'n 74 bezoekers per dag.

Meer dan de helft van de bezoekers komt op dit moment van buiten de regio, weet Kerlien te vertellen. 'We kunnen dat nu goed zien, want we houden alles bij. We moeten iedereen registeren die langskomt, voor het geval iemand toch corona blijkt te hebben.'

d'Olle Grieze

Voor Esther van der Schaaf was het sinds de heropening van afgelopen week 'even wennen'. De torenwachter van de Martinitoren hoeft normaal alleen bewakingsbeelden in de gaten te houden, maar geeft nu rondleidingen.

'Bezoekers mogen niet meer op eigen houtje rondlopen, dus moet ik ze begeleiden.'

Sticker op de grond in de Martinitoren (Foto: Stella Dekker)

Voet zetten in de toren gaat met maximaal tien personen tegelijk. De ruimte onder de klokken is voorlopig gesloten voor publiek. 'Die bleek niet groot genoeg om de afstand te kunnen bewaren. Hetzelfde geldt voor het carillon.'

De Martinitoren trok vorig jaar maart tot en met juni 20.068 bezoekers. Voor dezelfde periode dit jaar ligt dat aantal op 209, blijkt uit cijfers van Marketing Groningen. 'We zijn natuurlijk nog maar net een week open', verduidelijkt een woordvoerder.

Vesting Bourtange

De vesting Bourtange werd op Hemelvaartsdag al overspoeld door dagjesmensen. En toen was de toeristische trekpleister nog niet eens officieel open.

'Het valt niet tegen', zegt manager Hendri Meendering. 'We zitten nu ongeveer op zestig procent van wat we normaal aan bezoekers hebben.'

Het contact is een stuk persoonlijker, dat blijft mensen bij Hendri Meendering - manager vesting Bourtange

Het bezoeken van het museum gaat alleen op reservering. Een rondleiding in de vestingsstad kan nog steeds op de bonnefooi worden geregeld, maar 'liever op reservering'.

Ook de tours worden in kleinere groepen georganiseerd. 'We zien dat dat mensen het meest bijblijft. Het is contact is een stuk persoonlijker. Je spreekt de mensen aan en gaat met ze op pad.'

Zelfs tijdens deze regenachtige dagen zit de vesting vol, vertelt Meendering. 'De mensen weten ons wel te vinden. Het is geen leuk jaar, maar we gaan wel overleven.'

