Bezoekers PI Ter Apel weer welkom

Vanaf dinsdag wordt bezoek weer toegelaten in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. Bezoekers moeten wel achter plexiglas blijven.

Sinds 15 maart was bezoek niet meer welkom vanwege het coronavirus. Op die manier probeerde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het virus geen kans te geven binnen de muren van de gevangenis.

Volgens afspraak

Er is de afgelopen weken geëxperimenteerd met plexiglas in drie andere gevangenissen. 'De eerste ervaringen zijn goed en er hebben zich in de proeflocaties geen nieuwe besmettingen onder gevangenen voorgedaan', schrijft de organisatie.

Voldoende reden om het bezoek ook in de andere PI's toe te staan, waaronder Ter Apel. Dat mag vanaf dinsdag 16 juni.

Inmiddels is er in ieder geval één spreekkamer beschikbaar waar het bezoek ontvangen kan worden. 'Het bezoek moet worden aangevraagd door de gedetineerde en ingepland door de PI', laat woordvoerder René Hut weten.

Videobellen

Omdat fysiek bezoek in de afgelopen maanden niet mogelijk was, heeft de PI in Ter Apel extra mogelijkheden voor videobellen gecreëerd. 'Hier wordt veel gebruik van gemaakt', zegt de woordvoerder.

'Dit blijft de komende tijd nog steeds mogelijk. Juist omdat veel gedetineerden in PI Ter Apel hun familieleden en vrienden in het buitenland hebben, is beeldbellen een uitkomst voor deze groep', aldus Hut.

In de PI in Ter Apel verblijven maximaal 434 gedetineerden. Alle gevangenen zijn illegaal in Nederland en worden verdacht van of zijn veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. Het is de enige gevangenis in onze provincie.

