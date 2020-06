Aangehouden tatoeëerder kwam eerder in aanraking met politie

De man van het stel dat afgelopen zaterdag in Stadskanaal werd aangehouden vanwege wapenbezit, werd in 2005 neergeschoten door de politie bij een brand in een nabijgelegen bandenopslag.

Het gaat om Jannes G, eigenaar van ‘Tattoo en Piercing Shop House of Pain(t)’. Zijn vrouw Elz, floormanager in de shop en piercer, is ook aangehouden vanwege wapenbezit.

Dat bevestigen omwonenden.

Neergeschoten door agent

G. kreeg in september 2005 politie op zijn terrein. Er was brand bij bandenopslag Petersen, bij G. om de hoek. De brandweer wilde de bluswagen bij hem op het terrein parkeren, maar G. was het daar niet mee eens.

Hij verplaatste daarop eigenhandig de wagen. Dat liep uit op ruzie: G. zou twee keer een bevel van een agent hebben genegeerd. De agent meende dat G. een mes had. G. was boos omdat er voor de tweede keer in korte tijd brand was uitgebroken bij de opslag.

De agent schoot drie keer op hem. Uiteindelijk is de agent ontslagen van rechtsvervolging en G. vrijgesproken.

Anonieme tip

G. zette na deze zaak zijn werk als tatoeëerder voort tot afgelopen week. Zaterdagmiddag is het stel aangehouden na een anonieme tip. De politie vond tientallen wapens, verspreid in het pand aan de Glaslaan in Stadskanaal. Het gaat om jachtgeweren, hagel, een oefengranaat en revolvers.

De EOD was zaterdag bij het pand om de wapens op te ruimen. Omwonenden moesten daarom tijdelijk hun woning verlaten.

